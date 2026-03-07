昨年２月に第３子出産を発表した女優・武井咲（３２）が雰囲気ガラリな姿を見せた。

人気ファッション誌「ＶＥＲＹ」編集部の公式インスタグラムが７日までに更新され、「本日発売のＶＥＲＹ４月号 フードをかぶり、ちょこんと座った姿が新鮮な武井咲さん（＠ｅｍｉｔａｋｅｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）がカバーモデルです！」と報告。

武井はパーカーのフードに髪を入れて、ショートヘアのようにアレンジしている。「そして今回の撮影は咲ちゃんの誕生月に行われ、ささやかながら花束を喜んでくださり嬉しかったです」と武井の誕生日をスタジオで祝う様子もアップされた。

武井はＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯと１７年９月に結婚し、１８年３月に長女が誕生。２２年３月に次女が生まれたことを発表した。そして昨年２月２日に所属事務所を通じ、連名で「先日、第３子となる女の子が誕生しましたことをご報告いたします」と報告。武井が登場するＳＮＳ投稿にはＴＡＫＡＨＩＲＯがたびたび「いいね！」しており、仲良しぶりが注目を集めている。

この投稿にはフォロワーが「最初、髪の毛切ったのかな！？とビックリしました」「無邪気な咲ちゃんすごく可愛い」「とっても可愛いです」などの声を寄せ、夫のＴＡＫＡＨＩＲＯも「いいね！」を押していた。