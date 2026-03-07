3月6日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。お笑い界に対するあれこれを真面目に語り合う企画「大笑論」が開催され、お見送り芸人しんいちが「化け物」と思っている先輩芸人を実名告白。賞レースの活躍ばかりが脚光を浴びるご時世に一石を投じた。

【映像】「化け物」と思っている先輩芸人

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

しんいちは「人気芸人は太陽だけど、月を褒めるネット記事が少ない」と訴え。「フジモンさんとか、品川さんとか、吉村さん」と名前を挙げ、賞レースで活躍する芸人ばかりが脚光浴びる世の中への不満を打ち明けるとともに、「点数つけたいとかわかるんですけど、賞レースも面白いけど、“アホな笑い”というか…」と言葉を続けた。

しんいちは「品川さんとか吉村さんて化け物。すごい化け物なんですよ」とリスペクト。狩野も「現場ではめちゃくちゃ助かる！」と強く同調した。

しんいちは「賞レースでちょっと結果を出した方々が下に見ている発言とか、あんまり好きじゃない」といつになく真面目に語った。