『世界最強の後衛』第1弾PV公開 松岡禎丞らキャラクターボイス初披露
7月より放送されるテレビアニメ『世界最強の後衛 〜迷宮国の新人探索者〜』の第1弾PVが公開され、主人公・アリヒトの声を務める松岡禎丞らのキャラクターボイスが初めて披露された。
【画像】面白そう！公開された『世界最強の後衛』アニメ化記念イラスト
PVは、後衛のスキルを駆使し仲間を支援する主人公・アリヒトと、アリヒトの支援を受けて敵と戦うパーティーメンバーのヒロインたちが登場し、異世界冒険譚の幕開けを予感させる。
本作は、とーわ氏原作のシリーズ累計発行部数180万部を突破する大人気作品で、『迷宮国』へと転生した主人公・アリヒトが、攻撃・防御・回復もこなせる最強の支援職『後衛』として個性豊かなヒロインと共に成長する異世界冒険譚。原作小説のみならずコミカライズ版も人気を集める中で待望のTVアニメ化。
■キャスト
アリヒト：松岡禎丞
テレジア：古賀葵
キョウカ：中村桜
エリーティア：石川由依
スズナ：早見沙織
【画像】面白そう！公開された『世界最強の後衛』アニメ化記念イラスト
PVは、後衛のスキルを駆使し仲間を支援する主人公・アリヒトと、アリヒトの支援を受けて敵と戦うパーティーメンバーのヒロインたちが登場し、異世界冒険譚の幕開けを予感させる。
本作は、とーわ氏原作のシリーズ累計発行部数180万部を突破する大人気作品で、『迷宮国』へと転生した主人公・アリヒトが、攻撃・防御・回復もこなせる最強の支援職『後衛』として個性豊かなヒロインと共に成長する異世界冒険譚。原作小説のみならずコミカライズ版も人気を集める中で待望のTVアニメ化。
■キャスト
アリヒト：松岡禎丞
テレジア：古賀葵
キョウカ：中村桜
エリーティア：石川由依
スズナ：早見沙織
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優