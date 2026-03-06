デザイナー eriが初のフォトエッセイ「暮らしの中の小さな革命」を発売　思い出の品など“愛するもの”を紹介

デザイナー兼アクティビストのeriが、初のフォトエッセイ「暮らしの中の小さな革命」を3月18日に発売する。価格は2475円。

eriは1983年生まれ。2004年に自身のブランド「マザー（mother）」、2012年にアクセサリーブランド「ユートピア（VTOPIA）」を始動。2015年には父親が創業した古着屋「デプト（DEPT）」をリオープンした。また、社会課題や政治問題について市民が声をあげるための場をつくる市民グループ「WE WANT OUR FUTURE」の共同代表を務めている。

同書は、ファッションや暮らしの領域でさまざまな活動をするeriが、自身の生活と価値観を通じて”もの選び”の根底にある考え方や哲学を綴ったフォトエッセイ。エシカルでサステナブルな暮らしを第一に考えつつ、ものへの愛や自分の心地よさをあきらめない生き方について記している。本文では、ファッションアイテム、インテリア、雑貨、思い出の品など著者の「愛するもの」を紹介。自らの葛藤や想い、選択のプロセスについて触れ、読者がよりよい暮らしを考えるヒントを提示する構成となっている。