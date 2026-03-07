本日3月7日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「タイムマシーン3号が沖縄で最終便まで昼飲みハシゴの旅！」

タイムマシーン3号が沖縄で、最終便までの間にたくさんの人たちとお酒を酌み交わす。まずは、人気のエリア 瀬長島・ウミカジテラスに埼玉から旅行に来ていた家族と乾杯。つい先日二十歳になったばかりという大学生の長男は、覚えたてのお酒を飲みながら失恋話を打ち明けると、母親が思わず大爆笑。そのご両親は中学校の同級生同士での結婚。今年高校を卒業する次男は彼女とのラブラブ写真を自慢し、長男のお酒がグイグイ進む。そんな長男から次男への恋愛のアドバイスが、46歳独身の山本浩司の心にも「そうなんですか!?」とまさかのクリーンヒット！

中学時代の同級生5人組に混ぜてもらうと、そのうち1人の弟が、2025年のドラフトでプロ野球入りをしたと判明し、タイムマシーン3号の2人はビックリ。続いて、それぞれ彼女や妻の写真を見せ合っていると、見事な掛け合いが生まれて大盛り上がり。「生の芸人さんの丁寧なフリを初めて見ました」と感心される。

飲み屋でタイムマシーン3号の2人を待ち構えていた新婚の夫婦は、2人にあえて大興奮。妻の母親もタイムマシーン3号の大ファンということでサプライズでテレビ電話をしてみることに。大感激の母親に山本と関太のどちらが推しなのか聞いてみると。その答えに山本のツッコミが炸裂！

船乗りになるための練習船に乗って沖縄に来たという大学生3人組が語る、長期間に渡る船上での暮らしのあれこれには、2人は興味津々。最新の情報に触れる機会が少なくなるため、「衆議院がいつの間にか解散してた」「陸ってやっぱりいいところだな」などの言葉に2人も思わず笑ってしまう。ほかにも、関のさりげないボケに大声で驚嘆する女性や、SNSで知り合って初めてお酒を酌み交わすK-POPファンの女性2人組などにも合流し、さまざまなトークで盛り上がる。

スタジオではゲストも沖縄のエピソードを披露。眞栄田郷敦は、「映画のデビュー作も初主演作も沖縄」といい、ロケ地で父親の千葉真一さんと一緒に食べた沖縄グルメの思い出を語る。

☆「日本列島ダーツの旅 長崎県・上対馬町」

対馬は韓国・釜山までわずか約50kmで、韓国人観光客が年間26万人も来訪。そのため、レンタカー屋で働く女性は、3つの韓国語だけで乗り切っているとパワフルに語ってくれる。

15歳の女子中学生は大好きな俳優のカッコよさを熱弁。対馬でも屈指の腕前を持つという若手漁師に漁船に乗せてもらうと、名物の高級魚・甘鯛を次から次へとゲット。さばきたての甘鯛の刺身をはじめ、対馬に嫁いだ女性がこのせいで体重が増えてしまったという幻の絶品“甘鯛の一夜干し”など、対馬の御馳走尽くしの宴会にスタジオゲストたちも目を奪われる。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

眞栄田郷敦、桂宮治、朝日奈央、黒沢かずこ（森三中）※順不同

【ロケゲスト】

タイムマシーン3号