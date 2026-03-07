日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1710円安の5万4020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61493.29円 ボリンジャーバンド3σ
59718.06円 ボリンジャーバンド2σ
57942.83円 ボリンジャーバンド1σ
56650.00円 一目均衡表・転換線
56167.60円 25日移動平均
56045.00円 一目均衡表・基準線
55620.84円 6日日経平均株価現物終値
55058.00円 5日移動平均
54392.37円 ボリンジャーバンド-1σ
54020.00円 7日夜間取引終値
52795.87円 75日移動平均
52617.14円 ボリンジャーバンド2σ
52427.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50841.91円 ボリンジャーバンド3σ
46539.00円 200日移動平均
株探ニュース
