　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1710円安の5万4020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61493.29円　　ボリンジャーバンド3σ
59718.06円　　ボリンジャーバンド2σ
57942.83円　　ボリンジャーバンド1σ
56650.00円　　一目均衡表・転換線
56167.60円　　25日移動平均
56045.00円　　一目均衡表・基準線
55620.84円　　6日日経平均株価現物終値
55058.00円　　5日移動平均
54392.37円　　ボリンジャーバンド-1σ
54020.00円　　7日夜間取引終値
52795.87円　　75日移動平均
52617.14円　　ボリンジャーバンド2σ
52427.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50841.91円　　ボリンジャーバンド3σ
46539.00円　　200日移動平均


株探ニュース