　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比90.5ポイント安の3627ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4081.56ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3974.54ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3867.52ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3779.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3760.50ポイント　　25日移動平均
3728.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3716.93ポイント　　6日TOPIX現物終値
3687.10ポイント　　5日移動平均
3653.48ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3627.00ポイント　　7日夜間取引終値
3551.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3550.24ポイント　　75日移動平均
3546.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3439.44ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3209.94ポイント　　200日移動平均


株探ニュース