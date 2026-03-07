7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比90.5ポイント安の3627ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4081.56ポイント ボリンジャーバンド3σ

3974.54ポイント ボリンジャーバンド2σ

3867.52ポイント ボリンジャーバンド1σ

3779.50ポイント 一目均衡表・転換線

3760.50ポイント 25日移動平均

3728.50ポイント 一目均衡表・基準線

3716.93ポイント 6日TOPIX現物終値

3687.10ポイント 5日移動平均

3653.48ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3627.00ポイント 7日夜間取引終値

3551.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3550.24ポイント 75日移動平均

3546.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3439.44ポイント ボリンジャーバンド3σ

3209.94ポイント 200日移動平均





