7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の749ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



799.52ポイント ボリンジャーバンド3σ

778.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

770.80ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値

757.39ポイント ボリンジャーバンド1σ

749.00ポイント 7日夜間取引終値

745.40ポイント 5日移動平均

736.32ポイント 25日移動平均

733.00ポイント 一目均衡表・転換線

731.79ポイント 200日移動平均

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

715.25ポイント ボリンジャーバンド-1σ

703.59ポイント 75日移動平均

697.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

694.19ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

673.12ポイント ボリンジャーバンド3σ





