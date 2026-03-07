　7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の749ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

799.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
778.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
770.80ポイント　　6日東証グロース市場250指数現物終値
757.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
749.00ポイント　　7日夜間取引終値
745.40ポイント　　5日移動平均
736.32ポイント　　25日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・転換線
731.79ポイント　　200日移動平均
724.50ポイント　　一目均衡表・基準線
715.25ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
703.59ポイント　　75日移動平均
697.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
694.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
673.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


