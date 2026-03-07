きょう3月7日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。出演アーティストと歌唱楽曲を紹介！

シンガーソングライター 堂本剛が「with MUSIC」に初登場！2002年にシンガーソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表に。番組MCの有働由美子・松下洸平と共に振り返る！堂本のプロジェクト .ENDRECHERI. の名前の由来は？名前に込めた想いを語る。さらに、カラオケでもよく歌うという、同年代の国民的バンドとは？

スタジオでは「ソメイヨシノ」と「MYND」、2曲の豪華ライブを披露！

歌唱アーティストには≠ME、MONSTA X、YUTAが登場！

先日結成7周年を迎え、記念ライブではおよそ3万人を熱狂の渦に巻き込んだ 指原莉乃プロデュースアイドル ≠MEは「with MUSIC」初登場。最新曲「排他的ファイター」を披露。

昨年デビュー10周年を迎え、現在、日本を含む20都市以上を巡る4回目のワールドツアーまっただ中のMONSTA Xは「with MUSIC」初登場。ビルボードアルバムチャート上位にもランクインし海外でも話題の「Do What I Want」を披露。

東方神起、少女時代を擁するSMエンタテインメントに所属し、NCTメンバーとして活躍するインスタグラムフォロワー数日本人男性アーティスト1位のYUTAは、最新曲「EMBER」を披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

.ENDRECHERI.、≠ME、MONSTA X、YUTA

