『茉莉花官吏伝』来年1月放送 晧茉莉花役に高橋李依、珀陽役に島崎信長 ボイス入りティザービジュアルPV公開
テレビアニメ『茉莉花官吏伝』が2027年1月に放送されることが発表された。あわせて、メインスタッフとキャストが解禁。総監督はもりたけし氏、監督は中澤勇一氏、キャラクターデザインは猪瀬愛美氏が務め、メインキャストとして、原作小説のボイスドラマや小説PVから引き続き、晧茉莉花役を高橋李依が、珀陽役を島崎信長（※崎＝たつさき）が演じる。
【動画】面白そう！公開された『茉莉花官吏伝』PV
ティザービジュアルでは、ジャスミンの花びらが舞い散る後宮の回廊に立つ、主人公の女官・茉莉花と、白楼国の皇帝・珀陽の様子を描いている。
また、キャストによる録り下ろしボイスを聞くことができるティザービジュアルを使用した解禁PVも公開された。
ティザービジュアル解禁を記念し、公式Xにてプレゼントキャンペーンが開催。抽選で1人に、高橋＆島崎の寄せ書き直筆サインがプレゼントされる。
さらに、ビーズログ文庫アニメ化3作品スペシャルコラボが決定した。テレビアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』、テレビアニメ『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』、テレビアニメ『茉莉花官吏伝』のビーズログ文庫が原作のアニメ化3作品のコラボ企画を実施する。
コラボ決定を記念して、各作品のヒロインであるティアラローズ、ピア、茉莉花がブーケを持つ姿が描き下ろされたスペシャルコラボイラストが公開された。また、《コラボ企画第1弾》として、28日、29日に開催される『AnimeJapan 2026』にて『スペシャルコラボしおり』が配布される。
■イントロダクション
白楼国の後宮で働く女官・晧茉莉花の特技は「人より物覚えがいい」こと。倉庫に置かれた物の場所、書籍の名前と内容など、一度見るだけで完璧に覚えることが出来る。そんな中、同僚の代理で名門子息のお見合いの練習相手に任命された茉莉花。指定された場所へ行くと、そこにはなぜか、容姿端麗で文武両道、完璧な白楼国の皇帝・珀陽がいた。彼女の類まれなる記憶力に興味を持った珀陽に見初められた茉莉花は、度々呼び出されるようになり…端役の人生を歩むつもりだった少女が、やがて国の希望へと成長していく物語。
■スタッフ
原作：石田リンネ(ビーズログ文庫刊)
キャラクター原案：Izumi
総監督：もりたけし(42Mo+)
監督：中澤勇一
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：猪瀬愛美
音楽：伊賀拓郎
アニメーション制作：MAHO FILM
■総監督：もりたけし(42Mo+)コメント
中国の古典文化はこれまで未踏のジャンルでしたので初手から悪戦苦闘しております(笑)。そんな中、シリーズ構成の待田さんやライター陣のご尽力に依り、密度の濃い展開に整えて頂いておりますし、現場を主導して頂く中澤さんを筆頭に、頼もしいスタッフの力をお借りしつつ、原作の石田先生のイメージに少しでも近づけるよう努めたいと思います。
■監督：中澤勇一コメント
立身出世の志を持つようになった作品をみて育ってきた自分にとって、茉莉花と重なる部分を大いに感じており、大変感情移入して作業しております。原作者の石田先生はじめ現場の諸先輩方からのこだわりを受け、無理を聞いてくれそうなスタッフと共に、自分自身と作品も成長させていければと思っております！
■キャラクターデザイン：猪瀬愛美
素敵な作品に深く関わる機会を頂けたこと、大変嬉しく思っております。『茉莉花官吏伝』には本当に魅力的なキャラクターがたくさん出てくるので、その魅力を皆様にしっかりとお伝えできるよう、精一杯頑張ります。緊張もしていますが、私自身、茉莉花ちゃんたちが動いているのを見るのがとても楽しみです。よろしくお願いいたします！
■高橋李依 キャストコメント
『茉莉花官吏伝』が刊行されて9年。初めて茉莉花を演じさせていただいてから6年。この度はアニメ化、本当に本当におめでとうございます…!!アニメ化の報せに、ご縁があったらいいなと願っていたら、引き続き担当させていただけるとのことで、とてもうれしく、身が引き締まる思いです。また一から、茉莉花と同じ歩幅で向き合って行きたいなと思っておりますので、また改めて今作の応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします！
■島崎信長 キャストコメント
アニメでも引き続き珀陽の声を担当させていただけること、とてもうれしく思います。茉莉花の、一歩一歩着実に積み重ねて前へ進んでいく姿が、とっても素敵な物語です。アニメでもきっと、そんな茉莉花から元気や勇気を貰えると思います。どうか珀陽と共に「茉莉花官吏伝」を見届けてもらえたら幸いです。
