「万能でプチプラ」「持ってて損なし！」【無印良品】1,290円で優秀すぎ♡「黒ボーダーT」

春へ向けて洋服を新調するなら、着回し力の高そうな【無印良品】の「黒ボーダーT」が狙い目です。1,290円（税込）のプチプラで購入できるのに、今すぐ使えて春まで活躍しそうな優秀アイテムは、リアルバイしたムジラーも大絶賛！ 垢抜け感のあるオールブラックコーデや、チラ見せでこなれ感アップを狙えるコーデなど、おしゃれ見えする着こなし術もぜひ参考にして。

取り入れるだけで垢抜け！ 春ムードもアップする黒ボーダーT

【無印良品】「婦人 天竺編みクルーネック 長袖Tシャツ」＜黒ボーダー＞\1,290（税込）

ボーダー柄が爽やかな抜け感を与え、いつものコーデのマンネリ回避 & 春ムードもアップしてくれそうな長袖Tシャツ。ホワイトと黒のベーシックな配色と、「適度な厚み」の素材（公式オンラインストアより）で、デイリーコーデに取り入れやすそうなのが魅力です。「プチプラ万能ボーダーT」「これで \1,290 は優秀すぎでは？」「これは1枚持っておいて損なしのアイテムです」と、ムジラー@marin_vvvさんも大絶賛。

春っぽく垢抜けるオールブラックコーデ

@marin_vvvさんは、オールブラックコーデのインナーにボーダーTを投入。重く見えがちなコーデに爽やかな抜け感がうまれ、ほんのり春を感じられる着こなしへブラッシュアップ。公式オンラインストアによると「さらっとして肌なじみが良いのが特長」というコットン混素材で作られているため、着心地の良さも期待できます。

初心者もトライしやすいかも！ チラ見せしてこなれ感アップ

「ボーダー柄が似合うか心配……」そんな人には、こちらのスタイリングがおすすめです。袖口と裾からチラッとのぞかせることで、シンプルなワンツーコーデもおしゃれに垢抜け、こなれ感のある着こなしに。@marin_vvvさんは「Lサイズ着てるよ」とのこと。サイズアップすれば、チラ見せするレイヤードもしやすそうです。

インナー問題を解決できるかも！ 大人可愛い春コーデ

白色のキャミワンピにピンク色のスニーカーを合わせた、春ムードたっぷりのコーデ。ボーダーTでカジュアルダウンすることで、甘いディテールのアイテムも大人に似合う着こなしになりそう。オーバーすぎないシルエットなので、ワンピやジャンスカのインナーとしても活躍しそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i