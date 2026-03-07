“令和の完売クイーン”の名に偽りなし 菊地姫奈の圧倒的“美顔”と“美ボディ”に「姫奈しか勝たん」
15歳で参加した「ミスマガジン2020」で「ミス週刊少年マガジン」を受賞し、現在はグラビアアイドル・女優・タレントとしてもマルチに活躍する菊地姫奈。その整った顔立ちと豊かなバストでファンを魅了し“令和の完売クイーン”と呼ばれている。今回はそんな彼女がSNSで見せたかわいい＆色っぽい投稿を紹介していく。
【写真】美ぼうと美ボディでファンを虜にする菊地姫奈（14枚）
■オフ感満載のキュートなパジャマ姿
WEB『non-no』で連載企画「菊地姫奈のひなでぃぐ。」を持っている菊地は「朝活の歴史からお気に入りの寝具までたくさん語ってます non-no連載『ひなでぃぐ』第8回ゆるっと読んでね」とつづり、かわいいパジャマ姿を公開。ベッドに横たわってカメラに視線を送る姿や、寝起きっぽく伸びをする瞬間が収められている。
貴重なパジャマショットにファンからは「綺麗でキラキラしてて美しいです」「朝からこんなだったら最高」「可愛すぎるにも程がある」「お嫁さんに欲しいです」などの声が上がった。
■もこもこニットも超似合う
2月19日放送の『プレバト!!』（TBS系）に出演したことを報告した投稿では、かわいいもこもこのニット姿を披露。バストアップや全身カットも収められており「プレバト!! ご覧頂きましてありがとうございました 如何でしたか〜？ 頑張りました TVerで見逃し無料配信してます 素敵な衣装もありがとうございました」とコメントしている。
コメント欄には「衣装も良かったよ〜可愛かった」「菊地姫奈しか勝たん」「着こなし完璧ですね」といった声が集まっている。
■美ボディで魅せるグラビア
「週プレ本日発売です DVD･デジタル写真集もよろしくお願いいたします」とコメントした投稿では、“令和の完売クイーン”の名に恥じない圧倒的な美ぼうのグラビアオフショットをアップしている。
かわいいランジェリーやビキニを身につけ多彩な表情をカメラに見せる彼女にファンは骨抜きにされ「たまらんよ」「美ボディ」「美しくて可愛い」など称賛を送っていた。
猫風コーデ＆ビキニショットもビジュ最強
■猫耳カチューシャ装着でファンもん絶
「大好きなマリーちゃん コーデしたよ〜」とつづった投稿でみせたのは、ディズニー作品『おしゃれキャット』に登場する子ネコ・マリーをイメージしたコーデだった。マリーの耳を模したカチューシャ＆サングラス、ピンクのマフラーに白のコートを合わせた様子はマリーのようにかわいらしい。
コメント欄にはファンから「気品のある可愛いですね」「クソ可愛い」「可愛すぎて泣いちゃいそうです」「ほれてまうやろー」などのコメントが寄せられている。
■プールサイドでまぶしいオレンジビキニ
2月に発売されたばかりの『菊地姫奈カレンダーブック2026』（集英社）からはオレンジのビキニショットを「カレンダーブックよろしくお願いします」とつづり投稿。写真には、プールサイドでうつ伏せになったり、アイスを食べたりする様子が写っており、曲線美に視線はくぎ付けだ。
セクシーな菊地にコメント欄は「買うしかなかっぺ」「予約完了」「結婚したい」と沸き立っていた。
引用：「菊地姫奈」Instagram（＠hina_k_1019）
