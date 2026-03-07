連載「ベースボールの現在地」 豪州代表と府中市の国際交流

「THE ANSWER」では、開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。日本代表「侍ジャパン」と同じプールCのオーストラリア代表は東京・府中市で事前キャンプを実施。府中市民球場には特設のミートパイスタンドが設置され、隣には市民から届けられた日本のお菓子が並んだ。チーム広報は日本語でも積極的に情報発信。日本の著名人からも称賛された文化交流の背景を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

府中市民球場のバックネット裏に用意された記者席。その一角に、「豪州No.1ミートパイ」をうたう「Four’ N Twenty」を温めるためのホットショーケースが設置されていた。「どうぞ食べてください。ケチャップをかけてね」。2月24日、警視庁野球部との練習試合の取材に訪れると、チーム広報のエリック・バルナー氏が気さくに豪州名物を振る舞ってくれた。

ケースの隣には日本のお菓子が山積みされていた。「毎日のように、ここに来る人たちが『このお菓子食べてみて』『これもトライしてみて』と持ってきてくれるんです。だから私たちはファンの皆さんにパイでお返ししているんです」。この日はイニング間に選手2人が客席をサプライズ訪問。熱い声援を送ってくれるファンにパイを振る舞い、感謝の気持ちを直接伝えていた。

2018年の親善試合以降、府中を来日時のキャンプ地としている豪州代表。球場には徒歩で“通勤”し、ユニホーム姿で毎日近くのコンビニに通う。小学校を訪問したり、野球教室を開いたりと市民と積極交流。通りかかった公園で野球していた少年に交じって遊ぶこともあった。府中市も球場を改装して歓迎。府中駅前の通りでは、「野球オーストラリア代表を応援しよう！」という旗が春風になびく。

糸井重里さんも称賛「こういう使い方、いいなぁ」

2023年のWBCで初来日したバルナー氏は、府中のおもてなし、東京ドームの大歓声に感激。それ以降、アジアプロ野球チャンピオンシップやプレミア12で来日するたびに、日本語で選手紹介したり、応援を呼びかけたりと積極的に発信してきた。「初来日の時、日本の人たちの反応に驚きました。でも今は、彼らが私たちに興味を持ってくれていると知っています」。そこで新たな取り組みを始めた。

「日本のファンにもっと選手のことを知ってもらえたら」。翻訳機を使って日本語で選手への質問を募集。選手によっては日本から200件以上の質問が寄せられ、その一部をバルナー氏が選手にぶつけた。回答は翻訳機の助けを借りながら日本語でSNSに投稿。「これまでと違った形で日本のファンを引き込めるように、と考えたんです」と力を込める。

Xでの発信は思わぬ反響も呼んだ。府中市民球場での応援をお願いし、「ラッキーなファンの方に、私たちと一緒にFour’ N Twentyのオーストラリアンパイを食べてもらうかも」とつづった投稿には、フォロワー180万人超のコピーライター・糸井重里さんも反応。「ツイッターのこういう使い方、いいなぁ。これ、いける人、どんどん行ってよ。小さなWBCが見られるよ」と称賛した。

バルナー氏は「驚きました。府中の人が『見て！ この人有名なんだよ！』と教えてくれたんです。Googleで検索してみたら、とても尊敬されていて、興味深い人だと分かりました。そのような人に話題にしてもらえて、本当に光栄です」と目を丸くする。府中を拠点としたローカルな繋がりと、SNSの拡散力の両面を生かし、確実にファンを増やしつつある。

前回大会では、ティム・ケネリー外野手の娘フローレンスちゃんの「レッツゴー!!! ジョージ!!!」という掛け声をきっかけに、日本人の観客も巻き込む大声援が自然発生。異国での温かい後押しを受け、初の8強入りと躍進した。今年もフローレンスちゃんは来日予定。「第二のホーム」と呼ぶ府中で力を付け、ミートパイと野球を通じた国際交流で再び東京ドームを沸かせる。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）