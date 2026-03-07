特撮テレビドラマ「ウルトラマン」のフジ・アキコ隊員役で知られる女優の桜井浩子が6日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。4日に80歳を迎えたことを報告した。



【写真】思い出の3ショット、ヒロイン同士の交流にファンもほっこり

数字の「80」や王冠型のバルーンを飾り、大勢に囲まれたパーティー写真とともに「女子会 1日早く祝って頂きました 有難うございました」と誕生祝いの様子を4日に投稿。翌5日には「沢山のお誕生日祝いメッセージ嬉しかったです 中々な年齢になりましたが引き続き何卒宜しくお願い申し上げます」と感謝を記した。



また、5日は「帰ってきたウルトラマン」で主人公・郷秀樹の恋人だった坂田アキ役を務めた女優・榊原るみの75歳誕生日。桜井は榊原と、榊原の娘で女優の松下恵と撮影した思い出の3ショットを添え、「ハッピーバースデー 本日は［帰ってきたウルトラマン］のマドンナ榊原るみさんのお誕生日 お嬢ちゃまの松下恵さんと只今絶賛活動中［るみさーん、益々のご活躍をお祈り申し上げます お誕生日おめでとうございます又お会いしましょう］(写真は丁度1年前の集いにて)」とお祝いをつづった。



榊原も松下のXを通じ、「桜井浩子さん お誕生日おめでとうございます。いつもあたたかく見守ってくださるそのお心と、優しさに、感謝しております。これからも変わらず、素敵な桜井さんでいてくださいね。幸せあふれる一年になりますように。恵、るみ」と桜井の誕生日に連名でメッセージを寄せていた。シリーズを超えたヒロイン同士の交流が今も続いている。



“ウルトラの絆”を感じさせるSNS上のやり取りに、ファンからは「素晴らしいウルトラファミリー!シュワッ～」「直接関わりが無かったシリーズなのに、ファミリーとして大事な繋がりを持つ皆様を羨ましく思います」「1日違いなんですね。おめでたい日が続く」「お元気そうで何よりです」「桜井さんと榊原るみさんの対談も見てみたい」「永遠のヒロインです」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）