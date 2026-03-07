名古屋城に飛来するカワウの群れの問題、今も相当な数の群れが早朝の空を覆っています。苦肉の対策も含め取材しました。

【写真を見る】名古屋城の石垣が真っ白に… 犯人は数百羽の“黒い大群” 1泊20万円の高級ホテル前で起きている“異変”

夕方になると職員が手をたたき…

夕方の名古屋城。閉館時間の後、職員が手をたたいて林の中を歩き回っています。

なぜ、こんなことをやっているのかというと…



（名古屋城の職員）

「手をたたきながら“カワウ”を城から追い出します」



カワウの群れが、名古屋城に居着いてしまっているからです。

「迷惑しているのよ」

「フン害が…地元も“憤慨”しているよ」

「また来た！来た！来た！」



周辺住民を悩ませる“黒い鳥”の大群。その生態に迫ります。

なぜ？名古屋城の石垣が“真っ白”に

（田原健太郎記者 2月20日午前8時ごろ）

「名古屋城にやってきましたが…石垣が真っ白になっています」



ところどころ雪化粧をしたように“真っ白”になった石垣。

場所は、名古屋城天守閣の西側。去年オープンした超高級ホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」の正面です。

1泊20万円以上という客室からの眺めも損なうこの光景。

犯人は「カワウ」。



名古屋城によりますと、カワウの群れは1月の下旬から確認されはじめ、城内に数百羽はいるとみられています。

木や手すりも「フン」で真っ白に

（名古屋城総合事務所 石川和之さん）

「ここは“西の丸”のお堀の近くなんですけど、ここの地面の所とか一帯がフンで真っ白になってしまいまして。樹木の所にも全部フンがついて…色がまるっと、緑が真っ白に」



名古屋城の西側一帯では、松の木や手すりなども、カワウのフンで真っ白に。

取材中、記者の上着にも…



（石川さん）

「今も落ちてきていると思うんですけど…」

Q.白いのは全部フン？

「はい」

フンの被害は、見た目だけではありません。



（石川さん）

「樹木にも良くないので、（フンは）酸性が強いと思いますので。ここが営巣地になってしまったりすると、樹林地が枯れてしまう心配はあります」

では、一体なぜカワウの群れは、名古屋城にやってきたのでしょうか。

ボラを追って川を遡上…？丸吞みに

（石川さん）

「過去の調査によりますと、堀川にボラが遡上してきて、遡上してきたボラをカワウが追ってこちらに来ている」



名古屋城の近くを流れる堀川に行ってみると、そこには確かにボラを食べるカワウたちの姿が。水中で次々にボラを捕まえ、丸呑みにしています。

名古屋市環境科学センターによりますと、ボラは冬から春にかけて、温かい水を求め、海から川にさかのぼる習性があるとのこと。

もともと、名古屋港の藤前干潟などにカワウの営巣地がありますが、この時期、海からボラが遡上してきたため、カワウたちもボラを追って北上し、堀川沿いで木が多く巣を作りやすい名古屋城周辺に集まったとみられます。

近くの名城公園でも被害 路面は“真っ白”に

カワウの根城になっているのは、名古屋城だけではなく、すぐ北側の名城公園でも…



（近所に住む人）

「100メートルぐらい先の木の上に巣があります」

Q.公園の中に巣を作っている？

「うん」

（田原記者）

「一部の木だけ真っ白。木の上にカワウがたくさんいます。木の下の道はフンで真っ白になっています」



ここでもカワウのフンで、路面や近くにある橋は真っ白に。さらに木をよく見ると、巣のようなものも複数確認できます。

（近所に住む人）

「フンを落とされた。木まで真っ白になっているから、気持ち悪いなぁと思いながら。ことしは特にひどいみたい」



「迷惑しているのよ。うちの車にもフンを落とされるから。だんだん増えてきている。前はこんなにいなかったんだけど」

取材班のタクシーも数分停車していただけで、ボンネットにフンが…

数年に一度名古屋城を襲う｢カワウ｣の大群

実は、この名古屋城周辺の「カワウ問題」。今に始まった話ではありません。今から20年前の2006年に撮影された名古屋城も…やはり、石垣や手すりはフンで真っ白に。

2年後の2008年にも、大量のボラが堀川に現れ、カワウの群れも飛来。

そして、3年前の2023年にも…

カワウは、周りを見渡せて外敵を察知しやすく、休憩所やねぐらに最適な名古屋城の木などに集まり、その一部が名城公園に巣を作ったとみられます。

一説には、堀川の浄化事業により水質が改善したことで、ボラが遡上しやすくなったのではという話もありますが、詳しい理由は分かっていません。

数年間隔でやってくるボラとカワウの群れは、名古屋城周辺では、もはや恒例行事ともいえるのです。

手をたたいいて追い払う…効果は？

午後4時半、この日も職員が手をたたいてカワウを城から追い払います。夕方は、カワウが堀川でエサを食べて、羽を休めようと名古屋城に帰ってくる時間帯でもあります。

「手をたたいてカワウを追い払う」という苦肉の策にみえますが、一定の効果はあるといいます。



（石川さん）

「2月（上旬）は“西の丸”と“御深井丸”の西側にいたんですけど、今では日没ぐらいの時には、ほとんどいない状態。巣を作られてしまうと樹木に影響が出るので、それだけは避けたいと思っているので、この（見回り）業務も必要な業務だと思っています」

しかし、名古屋城の中から追い出せたとしても、周辺の別の場所に巣を作ってしまうという懸念も…。いずれにしても、まだしばらくは、カワウの群れとフン害に悩まされそうです。