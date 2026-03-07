札幌などで活躍したク・ソンユンがビッグセーブでスタジアムを沸かせた

Jリーグでも豊富な経験を持つGKク・ソンユンがビッグセーブでスタジアムを沸かせた。

ヴィッセル神戸は3月4日にAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ラウンド16第1戦で韓国1部FCソウルと対戦。準々決勝進出に向けて、前半23分にDFマテウス・トゥーレルのゴールで幸先よく先制した。

勝ち抜けに向けてさらなるリードを広げたいところだが、そこに立ちはだかったのがFCソウルのGKク・ソンユンだった。

セレッソ大阪でプロ入りし、北海道コンサドーレ札幌、京都サンガでのプレー経験を持つ31歳は昨季まで韓国2部ソウルイーランドFCに所属していたが、この冬にソウルへ加入。前半43分、ペナルティーエリア内左から放ったMF佐々木大樹の強烈な左足シュートを右手一方で見事に防いでみせた。絶体絶命のピンチに守護神が見せた驚異的な反応速度とセービング技術にスタジアムはどよめいた。

日本のファンにお馴染みの選手ということもあり、スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xで映像が公開されると「やっぱ半端ねー」「えぐい」「流石すぎる」「やっぱバケモノや」「なんかパワーアップしてる？」「ソンユンが活躍してて嬉しい」「赤黒に黄色のキーパーユニってコンサにしか見えん」「一瞬、コンサかと思った」「こりゃ勘違いしてしまうわ」といったコメントが寄せられていた。

試合は神戸が1-0でアウェーゲームをものにしたが、ク・ソンユンの活躍もあってソウルは失点を最小限にとどめた。このスーパーセーブが両者の明暗を分ける結果となるのか。第2戦の行方にも注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）