「顔は怖いし、言動もきつめ」で知られる中道改革連合の新幹事長・階猛氏の“イメチェン”が大きな話題を集めている。

5日のニュースサイト「WEB女性自身」(光文社)では、階氏の“ある変化”を取り上げた。階氏といえば、細いメタルフレームでスクエアのメガネが印象的だが、知的に見える一方で“怖い”というイメージを持たれることもしばしば。周囲からは生真面目さは評価されているだけに、人相が印象を低下させているのかと気にかけていたようだ。

現に、階氏の息子でモデル・俳優として活動する階晴紀からも、階氏の見た目について厳しいコメントをされたこともあったという。そんな晴紀が、中道改革連合の代表選に立候補して敗れたその日の夜に配信された階氏のインスタライブでの公開反省会に登場し、階氏の見た目についての批判的なコメントを読み上げた。

これに晴紀は父親への“イメチェン”を提案。視聴者から寄せられた“眉を濃くしたり肌を焼くと覇気が上がる”などのアドバイスに晴紀も同意し、「メディア映えのために、もう少し気を遣ってもいい」と助言を与えていた。

そんななか、メディアに登場する階氏の“雰囲気が変わった”と話題に。1日放送のNHK「日曜討論」に出演した際、階氏はいつものスクエアメガネではなく丸みを帯びたメガネにチェンジ。するとX上では、「階さんのメガネに気を取られ、討論そっちのけ！似合っていて素敵」「眼鏡で大分印象が変わった。やわらかい感じで髪型もさわやかで好印象」「インスタライブでの視聴者の意見を素直に取り入れたんだね！」といった好意的なコメントが多く寄せられた。

この変化に、「階さんは顔の形が面長なのでスクエアフレームのメガネをかけると、どうしても人相がキツく見えがちでした。新調したニュアンスカラーの丸縁フレームのメガネは、形も色もよくお似合いだと思います。インスタライブで指摘されていた薄い眉も、ラウンドフレームがカバーしているので、“イメチェン”は成功といえるのではないでしょうか」といった太鼓判を“ファッションライター”が、同サイトで押している。

「代表選挙反省会」での階氏は、「いつも家で息子からいろいろな指摘を受けてるんですけど」と前置きし、「自分がやったことについて、いろんなことを言われて、少しずつ改善して今日ここまで至ってるということで」と公開反省会を実施した経緯を説明。階氏はこれまでも自身のYouTubeチャンネルに晴紀を招き、複数回の親子対談を実現している。

その際、かねてからメガネについての指摘が視聴者から上がり、「メガネを外してほしい」とのリクエストを受けた階氏がメガネを外すと、晴紀は「ちょうどその話をしようと思ってた、見かけの部分で」といった流れで階氏についての否定的な意見に向き合ったというわけだ。その際に晴紀は、「傷つかないでね？ポジティブなアドバイスとして」と父と向き合い、前出の“マイナス要素”について改善点を伝授した。

政治家としてのプライドがありながらも、率直に受け止め周囲からのアドバイスを素直に取り入れた階氏。これからも晴紀と二人三脚で日本の未来を切り開いていってほしいものだ。