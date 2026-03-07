5児の父・つるの剛士、全員“顔出し”の“15年ぶり家族写真”公開 SNS反響「とても素敵」「何か泣けてきました」「また宝物が増えましたね」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が、7日までに、自身のインスタグラムを更新。先日撮影したことを報告していた“15年ぶりの家族写真”を公開した。
【写真】「とても素敵」「また宝物が増えましたね」…5児の父・つるの剛士、全員“顔出し”の“15年ぶり家族写真”公開
つるのは、「先日、長女の成人式を記念して撮った家族写真があがってきた。子どもたちの七五三以来15年ぶりの家族写真（1人まだいない）」と報告。15年前のショットと、家族全員の顔出しショットを公開しながら、「今回、近所の老舗写真館で撮ってもらいましたが、やはり写真館の写真もいいですね。毎年撮っておけばよかったと少し後悔しました」と本音をつづった。
続けて「次は誰かの結婚式？とか、、想像は抜きにしてアルバム、爺ちゃん婆ちゃんにも送らなきゃ」「待ち受けにしました 私の御守りです」とつづった。
この投稿に「すごく良い写真ですね」「とても素敵な家庭写真」「また宝物が増えましたね」「何か泣けてきました。ご家族を大切にされているのが一目で分かる写真でとても素敵です」「ホント素敵すぎるファミリー」など称賛のコメントが寄せられている。
