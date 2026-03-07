カンタス航空は、シドニー〜ラスベガス線を12月29日に新規開設する。

火・木・日曜の週3往復を、2027年3月12日までの期間運航する。機材はビジネスクラス42席、プレミアムエコノミー28席、エコノミークラス166席の計236席を配置したボーイング787-9型機を使用する。所要時間はシドニー発が約13時間55分。オーストラリアとラスベガスを結ぶ直行便を唯一運航することになる。

ラスベガスは同社にとって101番目の就航都市となり、米大陸ではロサンゼルス、サンフランシスコ、ホノルル、ダラス、ニューヨーク、バンクーバー、サンティアゴに次ぐ8都市目の乗り入れとなる。

キャム・ウォレス国際部門最高経営責任者（CEO）は「オーストラリア人の海外旅行への意欲は引き続き非常に強い。ローマや札幌が示したように、特定の時期に訪れたい目的地への季節運航便には確かな需要がある」としている。

ラスベガスはオーストラリア人にとって主要な渡航先の一つで、年間25万人以上が訪問しており、同市にとって直行便のない海外市場としては最大規模だった。今回の路線開設は毎年NRLのラスベガス・フェスティバルに合わせて運航してきたチャーター便の実績を踏まえたもので、CES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）の開催時期にも対応する。

■ダイヤ

QF55 シドニー（21：00）〜ラスベガス（15：55）／火・木・日（12月29日〜2027年3月12日）

QF56 ラスベガス（20：20）〜シドニー（06：35+2）／火・木・日（12月29日〜2027年3月12日）