²ñ¼Ò¤ò¿¤Ð¤¹¼ÒÄ¹¡¢¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡© Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾®µÜ°ì·Ä»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä½ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î30Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿·Ð±ÄÏÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤ä¡ÖÀµ¤·¤¤¿®Ç°¡×¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ
¡Ö1²ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ìÀ¸¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¤ÈÁ°¡¹²ó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤«¤é3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢»ä¤¬ÄÏ¤ó¤À¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ¡¢¤½¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë°ìÈÖ¤Ï°Î¤¤¡ª
¡Ê2¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÃÊÌ
¡Ê3¡Ë´¶Æ°
¡Ê1¡Ë°ìÈÖ¤Ï°Î¤¤¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÎ¡¢¤Þ¤À»ä¤Î»Ò¶¡¤¬¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢²È¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÉã¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤ÇÆóÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤»³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡© ÆüËÜ¤ÇÆóÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¸Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ°ì¹â¤¤»³¤¬ÉÙ»Î»³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ°ìÂç¤¤Ê¸Ð¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆóÈÖÌÜ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¸µ»³³ÙÉô¤ÎÊý¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÆóÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤»³¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎËÌ³Ù¤Ç¡¢3192¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÆóÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¸Ð¤Ï°ñ¾ë¸©¤Î²â¥ö±º¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÖ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆóÈÖ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖüâÅç²°¡×¡ÖÆüËÜ¶¶¤Î»°±Û¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤°Õ¸«¤Ï¡Ö¿·½É¤Î°ËÀªÃ°¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Î¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤Ï±É¤Î¡Ö¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï±ØÁ°¤Î¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤Î·Ý½Ñ²È¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Î¾¾²°¡×¤À¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖåºÎï¤À¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´ð½à¤Ç°ìÈÖ¤ò·è¤á¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤ä¸Ð¤Î¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢°ì¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Î°ìÈÖ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åú¤¨¤Ï¡¢»³¤ä¸Ð¤Î°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ìÈÖ¡Ö¹â¤¤¡×»³¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖ¡ÖÂç¤¤¤¡×¸Ð¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¿¤ò°ìÈÖ¤È¤¹¤ë¤«¤ÎµÒ´ÑÅª´ð½à¤ò¿Ò¤Í¤ëÂ¦¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Î°ìÈÖ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤Ï¡¢´ð½à¤òÁê¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î´ð½à¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼ç´ÑÅª´ð½à¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö»Ù»ý¼Ô¡×¤ä¡ÖÂåÊÛ¼Ô¡×¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ë¡×¼«¼Ò¤ò¡Ö°ìÈÖ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê°ìÈÖ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼ç´ÑÅª¤Ê°ìÈÖ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ×ÁÇ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ç´ÑÅª°ìÈÖ¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÉÇäµð¿Í·³¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¹¥¤¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼ç´ÑÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö¼ç´ÑÅª°ìÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿QPS¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ò¡Ö°ìÈÖ¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤¬°ìÈÖ¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒÁØ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëQPS¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÜµÒÁØ¤Ë¼ç´ÑÅª°ìÈÖ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¼«¼Ò¤ò¼ç´ÑÅª¤Ë¡ÖÆóÈÖ¼ê¤Î²ñ¼Ò¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆÀ°ÕµÒ¡×¤ä¡Ö»Ù»ý¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¼ç´ÑÅª°ìÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ëºÝ¤ËÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤³¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¼«¼Ò¤È¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤ÎQPS¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¸¬µõ¤Ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡À®¸ù¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÄÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO
10¿ô¼Ò¤ÎÈó¾ï¶Ð¼èÄùÌò¤ä´ÆººÌò¡¢¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£
1957Ç¯ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¡£ºß¿¦Ãæ¤Î84Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¥¿¥Ã¥¯·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¡¢MBA¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢Æ±¹Ô¤Ç·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤äM¡õA¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢91Ç¯¡¢²¬ËÜ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¼èÄùÌò¤ËÅ¾¤¸¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Î93Ç¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢PKO¤Ë¹ñºÝÁªµó´Æ»ë°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
94Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸½¥»¥ó¥È¥±¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë´ë²èÉôÄ¹¤È¤·¤ÆºßÂð²ð¸î¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£96Ç¯¤Ë¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£2014Ç¯¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ÒÄ¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¼ÒÄ¹¤ÎÀ®¸ù½¬´·¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ê»þÂå¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¡Ö¼ÒÄ¹ÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿ô»úÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆÉ½ñÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¡Ö1ÉÃ!¡×¤ÇºâÌ³½ôÉ½¤òÆÉ¤àÊýË¡¡Ù¡Ø¿Þ²ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼·Ð±Ä¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¡ÖROE¤Ã¤Æ²¿?¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¿Þ²ò¡ÖPER¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ»ØÉ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢PHP¸¦µæ½ê¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï160ºý°Ê¾å¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ôÌó405ËüÉô¡£