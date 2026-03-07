豊臣秀吉ゆかりの墨俣一夜城（写真：Kouji_film／イメージマート

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第8話「墨俣一夜城」では、秀吉と秀長らが墨俣に出陣。綿密に練られた「一夜城プロジェクト」に着手するが……。今回の放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

『常山紀談』の記述通り？「婦人のごとき」なよなよした軍師の存在感

誰もが知る歴史人物には、人それぞれのイメージがあるもの。どんな役者がどんなふうに演じるのかは、大河ドラマを観賞する楽しみの一つだろう。

今回の放送では、菅田将暉演じる軍師の竹中重治、こと竹中半兵衛が登場。半兵衛は、美濃斎藤氏の家臣を父に持ち、自身も斎藤方に仕えた。

前回の予告でちらりと映っただけでも話題となったが、実際の演技を見てさらに盛り上がることになった。いかにも内向的で、なよなよとした優男として半兵衛が描かれていたのだ。

SNSでは「病弱っぽい」「オタク感全開」「引きこもりの陰キャ軍師」という声があがるほどで、荒々しい戦が繰り広げられる中で、かえってその存在感が際立った。

実際にもそんな人物だったらしい。江戸中期の明和7（1770）年に成立した『常山紀談（じょうざんきだん）』には、半兵衛について「打見たる處は婦人のごとし（容貌は婦人のようだった）」と書かれている。

少し先の展開となるが、いずれは秀吉が半兵衛をスカウトしようと動き出す。美濃と近江の国境に位置する栗原山の重治の庵を、秀吉が実に七度も通ったという伝承が残っている。『栗原山中七度通い』や『太閤七度通い』とも呼ばれる逸話で、その結果「信長ではなく、秀吉になら仕えたい」と半兵衛は快諾したという。

これまでの『豊臣兄弟！』のストーリー運びからいって、逸話通りの物語にすることはないだろう。説得役として秀長がどう活躍するかも含めて、見逃せない展開となりそうだ。

「一夜でできた」のではなく「一夜で消えた」？墨俣城の驚きの演出

前回の放送にあったように、蜂須賀正勝（通称・小六／はちすか ころく）の協力を取り付けた豊臣秀吉と秀長は、ついに「一夜城プロジェクト」を実行に移す。

「秀吉がたった一夜で完成させた」という伝説が語られている墨俣城（すのまたじょう）だが、同時代史料での裏付けが乏しい。実在したとしても、城というよりも、せいぜい砦程度だったのではないかと言われている。

また、砦にしても一夜で完成することはあり得ないだろう。秀吉が数日程度ですばやく完成させたところ「まるで一夜で完成したように敵方からは見えた」ということで、「墨俣一夜城」として語られたのではないか、と見られている。

そんな背景も踏まえると、今回の放送にあった、兄弟での掛けあい漫才のようなやりとりもなかなか味わい深い。

秀吉「墨俣に城ができたら、わしにくれると殿は仰せじゃ。わしもいよいよ城持ち大名よ」

秀長「城じゃなくて砦じゃろ」

どんなプロジェクトだったのか。その詳細は前回記事【なぜ墨俣一夜城は「不可能」と言われたのか？ 大河『豊臣兄弟！』で描かれた蜂須賀小六との交渉と築城の舞台裏】の解説をご覧いただきたいが、今回の放送でも秀吉が信長にこう簡潔に説明している。

「木曾山中で切り出した材木を一旦松倉城へと運び、ここでできる限り組み立てやすい形にいたしまする。ここから先は川の流れがゆるやかになりますゆえ、そのまま墨俣へと運ぶことができまする。あとは一息に組み上げますれば」

興味深そうに耳を傾けていた信長から「いかほどかかる」と聞かれると、秀吉は工期について説明をした。

「一夜……と申しあげたきところではございますが、堀と柵を作り形をくみ上げるまでに3日。すべて出来上がるまでに7日」

ここも「墨俣一夜城伝説」の現実的な路線を踏襲していることがわかる。だが、今回の放送では、さらに「墨俣一夜城」の新解釈を打ち出してきたことには驚かされた。

秀吉たちは、計画通りに短期間に墨俣に砦を造ることに成功したが、美濃の三人衆・氏家直元率いる斎藤軍の総攻めを受けて、馬防柵が破られてしまう。

敵兵が流れ込んでくるのを見て、秀吉は「ここまでか……」とつぶやき、正勝に合図を送る。すると、味方の兵たちが一斉に撤退。川に用意していた筏に乗り込んだと思うと、川並衆たちが墨俣城に油をまいた。そして、秀吉が用意していた油桶に向けて火矢を放つ。火はあっという間に燃え広がり、斎藤軍は慌てふためいた。

実は、秀長は砦を築くだけではなく、そのあとに斎藤軍に攻め込まれた場合のことも考えていた。そのときは、墨俣城に火を放つことで、相手に大きな痛手を負わせようと考えていたのである。

火が放たれる前の秀吉の言葉が、心に残る。

「たった一夜であったが、お主らと共に造ったこの城のこと、わしは生涯忘れぬ。よき城であった！」

なんと、一夜でできたのではなく、一夜で消えたので「墨俣一夜城」とは、なかなか斬新だ。墨俣城伝説が確かな史実に裏付けられていないという点を逆手にとり、カタルシスを感じさせるストーリー運びとなった。

竹中半兵衛の助言を生かした舅・安藤守就、ゆらぐ斎藤家への忠誠心

さて、今回の放送では、墨俣に砦を築くようにと命じた信長の真意も明かされた。実は、墨俣の築城に躍起になっていると見せかけて、そちらに目を向けさせておきながら、北方城を奪取するというもの。

実は、墨俣城伝説がフィクションだとされる理由の一つに、信長は美濃攻めの拠点として、小牧山に城を築き、そこから北上するかたちで侵攻しているということが挙げられる。つまり、墨俣方向のルートを使っていないため、戦略的にも墨俣を重視して、砦を築くことはなかったのではないか──と言われてきた。

そんな「墨俣城伝説」の怪しさをここでも逆手にとって、信長はおとりとして墨俣城を使ったとしたのも、見事な展開だったといえよう。

ドラマでは、作戦通りに秀吉らが墨俣で砦を築いて、まんまと引き付けられた斎藤龍興（さいとう たつおき）軍と戦う。その一方で、秀長は森可成（もり よしなり）や前野長康らとともに北方城へと向かった……。

ところが、手薄になっているはずの北方城では、美濃三人衆の一人・安藤守就（あんどう もりなり）が軍勢を率いて待ち受けており、秀長らは取り囲まれてしまった。実は、安藤守就は軍師の竹中半兵衛から助言を受けており、織田側の作戦をすべて見抜いていたのだった。

史実において、守就の娘は半兵衛のもとに嫁いでいる。竹中半兵衛にとって守就は舅（しゅうと）にあたり、その関係性を生かしたストーリーとなった。

これからの展開として、守就は仕えていた斎藤龍興を裏切り、織田信長方につく。その際に、半兵衛とともに稲葉山城を乗っ取ったという逸話も残っている。半兵衛の活躍がまだまだ見られそうだが、「稲葉山城乗っ取り事件」がどんなふうに描かれるのかにも注目したい。

酒色に溺れる愚将は後世の創作？史実が示す斎藤龍興の「集団指導体制」

史実においては、守就のみならず稲葉良通や氏家直元など「西美濃三人衆」が、信長のもとに下る。今回の放送では、そんな予兆が演出されていた。取り囲まれた秀長が、守就にこう訴えたのである。

「信長様なら、新たな面白き世を必ずおつくりになると。斎藤龍興様にはそれができまするか？」

ふいにそう問われた守就は「織田の手になど渡せるか」と言い放ち、攻撃を再開させたが、答えるまでに表情が揺らいだのに気づいた視聴者も多いはず。胸中には、斎藤龍興への不信感が渦巻いていたに違いない。

というのも、織田方がまたもや墨俣に築城しようとしていることについて、甥の半兵衛から「此度は何かが違う」と忠告を受けた安藤。龍興に「川並衆と手を結んだ様子もござりますれば、早めに手を打つべきかと」と進言するが、龍興からは「寄せ集めと組んだところで一体何ができよう」と軽くあしらわれてしまう。

いったんは、龍興の命に従うほかなかった。しかし、信長の墨俣攻めには、やはり裏があったことが明らかになった今、その不信感はピークに達していたに違いない。

今回の『豊臣兄弟！』でもまさにそうだが、ドラマで斎藤龍興といえば「酒色に溺れた」「放埒な」愚将として描かれることが多い。だが、天文15（1547）年に斎藤義龍の子として生まれた龍興は、父が急逝したことで、わずか15歳の若さで斎藤氏の家督を継ぎ、稲葉山城主となっている。

「国盗り」の逸話が伝説的に語られている祖父の斎藤道三や、その道三を討って内政面で手腕を発揮した父の斎藤義龍に比べると、どうしても龍興はリーダーとしても心もとない。

実際に龍興がどんな統治を行っていたのか、それを示す国内の文書は残っていない。そのことから、やはり酒や女にかまけていたのか……と解釈されがちだが、実際には父が作りあげていた体制がしっかり機能していた。

その機能とは、6人の側近を「六人衆」として編成し、さらにその下に実務を担当する奉行人を配置するというもの。義龍は独裁に陥った父・道三と同じ轍を踏むまいと、側近にも権限を持たせた。

たとえ自身の文書がなくても、六人衆の連署状（れんしょじょう）だけで、斎藤家の命令伝達や執行を可能にし、そのシステムを息子の龍興も継承していたようだ。

家督継承の直後から激しい信長の攻撃を受けた龍興。「森部合戦」では、「六人衆」のうち2人を亡くすが、それでも残りの4人が中心となり、政務を行ったあとが残っている。さらにそこから1人亡くなり、現在のドラマで描かれている3人衆となった。

『斎藤氏四代 人天を守護し、仏想を伝えず』（木下聡著、ミネルヴァ書房）では、次のように分析されている。

〈よく若年の龍興が、政務を顧みず、酒色にふけっていたとされるが、これは内政を重臣に任せていたことの裏返しであり、江戸時代に遊興にふける藩主のイメージが投影されているにすぎない〉

そう考えると、ドラマでの龍興が、側近の発言を重視していないのは致命的だ。実務を任されている3人が「やってられるか！」と信長のもとに走ってもおかしくはない。

ドラマでは、墨俣城の計画を聞いた信長が「あの墨俣にわずか数日で我らが砦ができあがったときの龍興の面食らった顔が目に浮かぶわ」とほくそ笑み、秀吉が「さぞまぬけ面でございましょう」と応じる場面があった。

今回は、斎藤方の反撃により、そううまくはいかなかったが、秀吉がいうところの「龍興のまぬけ面」が見られるのか。ここからの織田方の反撃に期待したい。

次回の第9話「竹中半兵衛という男」では、秀吉と秀長は美濃国主・斎藤龍興の家臣・竹中半兵衛の調略に着手する。

筆者：真山 知幸