混戦での強さはリーグ屈指。美女海賊が最後に逆転の一撃を決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月6日の第1試合はU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）がトップを獲得。TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）との一騎打ちを会心のツモで制した。

【映像】瑞原明奈、逆転トップの瞬間

この試合は東家から瑞原、瀬戸熊、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びで開始。瑞原は東2局、瀬戸熊から満貫をアガり先行。東4局は2巡目に七対子を北待ちでテンパイして即リーチ。これを永井からロン。リーチ・一発・七対子の6400点を加点し、逃げ切りを図る。

しかし南2局、親の瀬戸熊が反撃。親跳満、さらに親満貫と連続で決められ、瑞原はトップから転落する。それでも南2局2本場、瑞原は一盃口・一気通貫・混一色の大物手をダマテンに構え、三浦からロン。1万2000点（＋300点）を加え、オーラス南4局1本場は瀬戸熊を4400点差で追う展開となった。

迎えた最終局面。瑞原は中をポンし、さらに白が暗刻となって2700点以上のアガリが見える形に。供託を計算に入れ忘れ、テンパイを逃す場面もあったが、最終的にカン四万待ちでテンパイ。タンヤオ仕掛けの瀬戸熊とのめくり合いとなった。ここで自ら四万を引き寄せ、白・中・ドラの5200点（＋300点、供託1000点）をツモ。劇的な逆転トップで試合を締めくくった。

試合後は苦笑いを浮かべながら「今日は疲れてしまって…。オーラスは（判断ミスを）やってしまって、頭がいっぱいになっていました」と説明。「白が暗刻になったことで、700.1300で同点だと思ってしまって、九万のチーテンが取れたのですが、同点では帰れないと思ってスルーしてしまいました」と、当時の判断を説明した。

残り試合は10を切り、いよいよ後がない。それでも瑞原は「すごく上は遠いですが、ラスト10戦をクルーの皆さんが楽しんでもらえるように戦いたいと思っています。最終盤、皆さん楽しんでください！」と可愛らしい笑顔を振りまき、ファンからは「へろへろみずちゃん！おつかれさまー！」「瑞原さん大好き！」「瑞原は正直でいいな。素晴らしい」といった声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）5万4000点／＋74.0

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）5万500点／＋30.5

3着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）2万5700点／▲14.3

4着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）−3万200点／▲90.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

