フジ特番、中東情勢悪化前にヨルダンロケ 放送でテロップ「不要不急の渡航中止の注意情報が出ています」
フジテレビ系で6日に放送されたバラエティ特番『もうすぐ世界遺産 今のうちに行ってみたSP!』で、ヨルダンロケの映像に注意喚起のテロップが表示された。
同番組は、“もうすぐ世界遺産になりそうな”候補地を現地取材し、最低な周遊コースを紹介していくというもの。この中で、「世界自然遺産」の候補地として絶景サンゴ礁を目指し、番組スタッフがヨルダンを巡るロケのVTRが放送された。
だがこのロケは、イスラエルとアメリカ軍がイランを攻撃し、中東情勢が悪化する前の1月末に実施したもの。そのため、画面上に「ヨルダンへの渡航に関しては3月4日現在、外務省から不要不急の渡航中止の注意情報が出ています」と注意喚起するテロップが表示された。
