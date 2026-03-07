流しのブルペンキャッチャー回顧録

第４回 菊池雄星（エンゼルス）後編

高校時代、雄星投手との語り合いは、いつも楽しかった。

ドラフトまでに何度も言葉を交わしているが、その度に「自分の言葉」で、飾らず、誇張もせず、ありのままの感情を言葉にして、フラットにこちらへ伝えてくれた。

「生まれも育ちも岩手なんで、東北から甲子園の優勝校が出ていない（当時。2022年夏に仙台育英が優勝）のは悔しいっす。弱いと言われてるからこそ、岩手を強くしたい。野球が弱いから県外に行く中学生が多いんですが、弱いと思うなら、なんで岩手に残って、岩手を強くしようとしないのか不思議なんです」

うれしい時にはうれしい顔。悔しい時には悔しい顔。ありのままの素直な表情が、こちらの気分をなごませてくれる。



第６回WBCで初めて侍ジャパンに選出された菊池雄星 photo by Getty Images





【本棚には自己啓発本がぎっしり】

「岩手といえば、わんこそばに、宮沢賢治に、その次ぐらいに、花巻東がくるようになったらいいですよね......」

雄星投手が花巻東に入学した理由も明かしてくれた。

「ほんと、こ〜んなに小さかったんですよ、自分。中１で155センチ......。球速も90キロちょっとだし、変化球もコントロールもまったくでした。そんな頃から（花巻東高の）佐々木（洋）監督がずっと見てくれて、『将来必ずプロに行けるから』って、ずっと励ましてくれたんです。だから、監督は絶対に裏切れないんです。佐々木監督のもとなら、甲子園に出られなくても、プロにいけなくても、悔いないって思って。それでここ（花巻東）に来たんで」

高校３年間は、栄光の陰で、「苦悩の時間」も多かった。佐々木監督によると、雄星投手の寮の部屋は、壁という壁が本棚で埋め尽くされており。そこには漫画本の類いは一切なく、自分の能力を伸ばすための本、つまり、自己啓発本がギッシリなのだという。

プレーヤーとしても、またひとりの人間としても、より向上したいと願う強い思いが、時に裏目に出ることもあったそうだ。そのままでも十分にいいのに、もっとよくなろうとして、せっかくのいい状態をいじって崩してしまう。

「フォームはほんと、いつも悩んで、迷っていましたね。そんな時、たまたま遠投で右足をそっと着地させてみたんです。飛行機が着陸するような感じで、地面に滑らせるように、ふわっと。で、ゆっくり体を回転させながら投げてみたら、これがピタッとハマったんです！」

これが、３年春の選抜での大奮投の推進力になったという。

「自分、いろんなことを試してみるんです。試してみて合わないものはドンドン捨てています」

外から見ている人のさりげないひと言が、目の前の霧を一気に晴らしてくれることがあるともいう。

「専門の人の指導って、どうしても深く、深く、奥へ、奥へって感じになるじゃないですか。そうすると、そこから出てこられなくなる時があるんです。逆に、野手の目から見て、『なんかオドオドしてるぞ』とか、『悩みながら投げてんじゃないよ！』とか、そういうひと言のほうが、ハッとして原点に戻れる時もあるんです」

【筒香嘉智に衝撃の場外弾浴びる】

忘れられないシーンがある。選抜準優勝後の2009年５月。花巻東が横浜高（神奈川）のグラウンドで練習試合を行なった時だ。

雄星投手が、当時高校球界ナンバーワンスラッガーの呼び声が高かった筒香嘉智（現・DeNA）から、とんでもない一発を食らったのだ。

「初球のカーブが抜けて、筒香がのけぞって笑ったんです。『あれはなんなんだ？』と思いながら、カーブがもう１球外れて２ボール。そして３球目、ショートバウンドになりそうなスライダーを、右手１本で拾われたんですよ」

現場にいた私には、本当にショートバウンドに見えた。打球は低い角度で伸びていって、右中間場外へ消えていった。

「すごかった......。悔しかったですね。スライダーですから。ストレートは打たせない。今度会ったら、絶対にストレート。インコースに『行けー！』って、ドーンと攻めます！」

負けず嫌いの本領発揮。逸材の矜持（きょうじ）がほとばしった。

「自分、ゲーセンなんか行ったこともないし、本当に野球だけなんです。スニーカーも買わないし、私服も持ってない。ジャージと短パンだけあれば足ります。お金をかけるなら、用具のメンテナンスや体のケアにかけたい。もともと野球で、親にお金をかけてもらってるんで......」

【侍ジャパンのサウスポーリーダー】

ドラフト１位で入団した西武の９年間で73勝46敗。負けが少ないのもすばらしいが、先発投手として通算防御率2.77は、それ以上に輝く勲章ではないか。

そして2019年からメジャーに進み、７年間で48勝58敗。この春は、後輩の大谷くんとともに、侍ジャパンの一員として日本に戻ってきた。

宮城大弥、曽谷龍平（ともにオリックス）、隅田知一郎（西武）、金丸夢斗（中日）......。若手ばかりの左腕投手陣において、その立ち位置は、おそらく「サウスポーリーダー」であろう。投げる以外の「仕事」もいろいろとあるはずで、我々が見えない部分での「奮闘」も期待したい。

最後に、これまで受けてきた剛腕、快腕たち。恐ろしくて、難しくて、もう二度と受けたくないピッチャーばかりのなかで、雄星投手のあの「クロスファイアー」はもう一度受けてみたい。いや、もう見えなくて危ないだろうから、せめて、捕手のすぐ後ろで目の当たりにしてみたい。

それほど菊池雄星のクロスファイアーは、思わず見とれてしまう「絵画」のような、美しい軌道なのである。



菊池雄星（きくち・ゆうせい）／1991年６月17日生まれ、岩手県出身。花巻東高３年時に春夏連続で甲子園に出場し、春は準優勝。2009年ドラフト１位で西武に入団。2017年に最多勝（16勝）、最優秀防御率（1.97）のタイトルを獲得するなど球界を代表する左腕に成長。2019年にメジャー挑戦。マリナーズ、ブルージェイズ、アストロズを経て、2025年にエンゼルスへと移籍した。2026年ＷＢＣでは侍ジャパンの精神的支柱として若手左腕陣を牽引する。