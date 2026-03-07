神社のお賽銭をあげるタイミングはいつか。ご利益の専門家の藤本宏人さんは「お賽銭は、『神様への報酬』ではないし、義務やルールでもない。『感謝を伝えるためにも、お賽銭をあげたい」というときは、お参りを邪魔しないタイミングがいい」という――。

※本稿は、藤本宏人『神社ご利益1万倍の参り方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■伊勢神宮の神職は「八回、手を打つ」

実践 「二礼二拍手一礼」と、最強の作法「合掌」

一つの神社のご境内には、たくさんのお参りポイントが存在しています。

今、神社では、「二礼二拍手一礼」という動作が推奨されていますが、これは、それほど古くから「基本」となっていた作法ではありません。

神社は世界でも珍しい「自由度が高い、祈りの場」なので、今のこの作法は、もとから「ルールとして統一されていた」ものではありません。

それでは、この形に統一される以前はどうだったかというと、実は、神社や地域それぞれで、独自のご参拝方法が受け継がれていました。

現代でも出雲大社や宇佐神宮などは、「二礼」は同じですが、拍手の回数が四回となる、「二礼四拍手一礼」が正式な参拝方法として推奨されています。

また、お祭りのときの神職の作法は、この「二礼二拍手一礼」以外のものも、多く受け継がれています。

例えば、現代の神社の「頂点」として、素晴らしい作法を脈々と受け継いでいる伊勢神宮では、神職は「八開手」といって、「八回、手を打つ」という作法が行われています。

さらに、重要なお祭りでは「八度拝」という作法が行われます。

これらは、普段から神社に務め、日々の生活と祈りが強く結びついている神職が行うものとされており、私たちが行うものではありません。

そして「神社に昔から関わっていた家系」などでは、その家に受け継がれた作法もあり、それを優先することが多いのです。

■「右手の中指の第一関節」まで左手を下げる

例えば「三拍手」や、体の向きを変えながら礼を行う「方位拝」というものがあります。

こちらも、通常では意識しなくてもよいので、現代に生まれた者として、「二礼二拍手一礼」を行うのが、普段、神社を守り、維持している神職にも受け入れやすいのです。

動作の詳細をお伝えすると、お参りの対象をしっかり確認してから、まず「小揖(しょうゆ)」（鳥居をくぐるときに行った動作）をし、その後、「スイッチオン」で、しっかりお参りに集中します。

その上で、心と体が落ち着いたら、頭をゆっくり下げていきます。できるだけ、背中をまっすぐに保ったまま、腰から九十度、直角を目指して頭を下げていきます。背中と地面が平行になるイメージを描くと、行いやすいでしょう。頭を下げきったら、ゆっくり上体を起こしていきます。

背中と腰がまっすぐになってから、もう一度、同じ動作をします。

ここまでが「二礼」です。

二回目の「礼」が終わったら、次は胸の前で、両手を合わせます。指をしっかり伸ばして、手のひらをピッタリ合わせてから、左手だけ少し下に、ずらします。

目安としては、「右手の中指の第一関節」まで左手を下げます。そこまでできたら、ゆっくりと、二回、手を叩き、その後、左手をずらして、元のピッタリとした姿に戻します。

■迷ったときは「神恩感謝」

重要なのは、この「合掌」の姿になってから「願意を心の中でつぶやく」ことです。

このときは、「四文字の願意」がオススメです。

思い浮かばないときや、迷ったときは「神恩感謝」とつぶやいてみてください。

ここまでが「二拍手」です。

最後に、もう一度、最初に行ったような頭を下げる動作を一回だけ行います。

動作が終わったあとは、少しだけ「余韻」を残すために、動きを止めて「静止」してみてください。

これは「残心」といって、集中した動作を行ったあと、次の動作に移行するまでの「間」を作るために行います。日本の武道、「剣道」や「柔道」でも、「勝敗よりも大切な動作」として、受け継がれているものです。

これが、ご利益を万倍化させる「二礼二拍手一礼」の基本動作となります。

同じ動作を「二拝二拍手一拝」ということもありますが、これは主に「神職が行うとき」に使われます。今は言葉の意味が曖昧になっていますが、昔は「神職」とは、「作法を徹底的に修練した人」を意味していたので、同じ動作でも区別してお伝えしたのです。

■「合掌」が最強の作法である理由

そして、もう一つ、この本でオススメしたい重要な作法が「合掌」と呼ばれるものです。

合掌というと、現代では、仏教のイメージが強く、お墓に向かって行う作法と認識されていますが、合掌は、とても古くから日本人が実践してきた「最強の作法」なのです。

左右、両方の手のひらを、胸の前で合わせるだけですが、この動作には、神様や仏様に対する、日本人の思想と姿勢が、如実に表現されているのです。「二礼二拍手一礼」で、二拍手のあとも、この「合掌」という動作をすることは、とても重要な意味を持っていたのです。

日本人にとって、神様や仏様は、「人間には理解できない存在」として受け継がれていました。

神社やお寺は、人間が作ったもので、そこで受け継がれてきた内容も、突き詰めれば、「どこかで、誰かが、作ったもの」です。

どんなに偉い神官でも、どんなに偉い僧侶でも、「神様そのもの」ではなく、あくまでも「ご縁をつなぐ存在」であるという、「思想」であり「哲学」です。

この基本的な思想は、歴史の中で何度か書き換えられようとしましたが、そのたびに、「大きな変化」がやってきて、「人は神様ではない」「神様は人ではない」という定義に戻っていったのです。

「合掌」という、左右、両方の手のひらを合わせ、静止する姿勢をとるのは、他のことができない状態を意味しています。

■「お賽銭」をあげるベストタイミング

これは、「神様や仏様の前では、祈ることしかできない」という、自分の思想を、お伝えするための姿勢なのです。

そのため、日本には「八百万」つまり、人間には数えきれないほど多くの神様がいるのですが、「想いを伝える、伝わるための作法」として八百万の神様に共通して、有効なのです。

現代の神社には、摂社、末社、ご神木など、たくさんの「スポット」が存在します。そのため、体力や体調も考慮すると、なかなか「すべての場所で二礼二拍手一礼」は、「負荷が強すぎる」と感じることも多いでしょう。

そのため、通常は「合掌」を基本としてお参りをして、その神社のご主祭神がお祀りされている「本殿」や「拝殿」の前や、「今の自分に必要な、願意に強い神様」の前では、「二礼二拍手一礼」でお参りするという方式がオススメです。

また、気になるのが、「お賽銭」のタイミングです。

大きな神社には、十社以上の摂社、末社が存在し、それぞれに「賽銭箱」が置かれていることもあります。

お賽銭は、「神様への報酬」ではないですし、義務やルールでもありません。そのため、お参りの作法としても決まりはないのですが、「やっぱり、感謝を伝えるためにも、お賽銭をあげたい」というときは、「お参りの動作を始める前」がオススメです。

なぜかというと、そのほうが、姿勢を崩さずに、お参りに集中することができるからです。また、動作の前だと、賽銭を入れるという動作を行うことなく、「残心」を行い、よい気分のまま、次の場所に移動できるからです。

■境内での落とし物で意外と多い2つのもの

また、お賽銭を収めると決めてお参りするときは、あらかじめ、お財布から小銭を出して、取り出しやすいポケットにまとめておいたほうがよいでしょう。いちいち、財布から取り出すのは手間ですし、じつは落とし物を防ぐことにもなります。

境内での落とし物で意外と多いのが「お財布」と「お守り」です。これは、お賽銭を入れようとしたときに、カバンやポケットから財布を取り出して、そのまま落としてしまう人が多いためと考えられます。「お賽銭の準備」も、立派な「ハレの日」の準備なのです。

