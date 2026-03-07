流しのブルペンキャッチャー回顧録

第４回 菊池雄星（エンゼルス）前編

そういえば......と、先日「大谷翔平投手」の原稿を書きながら思い出していた。これまで何度となく訪れた花巻東高校の最初は「菊池雄星投手」だったなぁ、と。



大谷投手の取材に先立つこと３年前。2009年春の終わり頃だった。選抜で準優勝を飾った直後の菊池投手のボールを受けに、初めて花巻東のグラウンドへと足を踏み入れた。

大谷投手は「大谷くん」だったが、菊池投手は、「雄星投手」の呼び方で勘弁していただこう。





高校３年春は甲子園準優勝、夏はベスト４進出を果たした菊池雄星 photo by Sportiva





【選抜準優勝の重圧が招いた迷い】

初対面は、グラウンド横のトイレの前だったと記憶している。

「すごく楽しみにしていました！」

振り返ると、愛くるしいニキビ面が目に飛び込んできた。初対面とは思えないほど、雄星投手は冗舌だったが、快活に明るく振る舞えば振る舞うほど、なんだか辛そうに見えて仕方なかった。

ブルペンで向き合って驚いた。選抜の時と、腕の振りの角度が違う。時計の文字盤でいうと、２時ぐらいからの角度で投げていたのが、今日は12時近い角度。つまり、真上から投げよう、投げようとしている。

「上から投げれば、スピードが出るって聞いたので......」

ワケを聞いたら、やっぱりちょっと辛そうにそんな説明をしてくれた。

準優勝というのは辛い。次は優勝しかないのだから、自分をなんとかもっとよくするために、いろんなこと考えて、研究して、試して......。彼のような「絶対的エース」なら、余計にそうだ。「全国」を獲らなきゃいけないプレッシャーを一身に背負っている。

それにしても不自然な角度。なにより本人が快適に気分よく投げているように見えない。

「その投げ方で痛いとこ、ない？」と聞くと、「このへんがちょっと......」と左の脇腹から背中のあたりをさすりながら、半泣きみたいな顔になっている。

そりゃそうだろう......。ふつうの体のメカニズムではあり得ないタテの角度。恩師の佐々木洋監督が、「中１の頃からグニャグニャに柔らかかった」と驚いていたほどの肩甲骨の可動域の広さを最大限に生かしきれていない、無理をした角度だ。

そう判断して、ピッチングはすぐに止めてもらった。

自分が快適に投げられていないのに、ボールがスピードアップするわけがない。話せば、「そうですよね」とすぐ理解できる賢さがあったし、ならば、自分が気分よく腕を振って投げられる角度を探すことが最優先。さっと切り換えて前向きになれたことが、春夏連続の甲子園出場につながったのかもしれない。だが、その後の左肋骨骨折は、もしかすれば無理なフォーム改造が影響したのかもしれない。

【ようやく見つけた最適な腕の振りの角度】

ただ骨折も癒え、秋のドラフト前に投げてくれた時は、快適に投げられる角度を見つけた後だから、そりゃもう、気分よさそうにビュンビュンと腕を振って、甲子園でも誰も打てなかったクロスファイアーがうなりにうなったものだ。

スリークオーターよりちょい高いぐらい。そのあたりから、斜めの角度で腕を振ってくる。 速すぎてボールが見えない以前に、まず腕の振りが見えない。腕の振りも速すぎるし、その前に、テイクバックで体の左側面に隠し続けるボールが、いつまでたっても見えないのだから、始末が悪い。

「右打者の内角のボールゾーンに構えてください」

間違いなく、磨きに磨いたクロスファイアーを披露したいのだ。大谷くんの場合は、光線がこちらに向かって真っすぐに突き刺さってきたが、雄星投手のクロスファイアーは斜めの強烈ビームだ。



私はつい、雄星投手に「やぶ蛇」となる言葉を投げかけてしまった。

「今日のMAXでお願いします！」

「本気でいいんですか？ 今日、肩、軽いんですよ！(笑)」

雄星投手が容赦なく腕を振ってくる。

でも、よかった。最適な「腕の振りの角度」が見つかったみたいだ。斜めの鋭い角度で突き刺さってくるクロスファイアーを受け止めるには、ミットに牙でも生えていない限り絶対に無理。やわな出し方じゃ、左手からふっ飛ばされる。

捕球の瞬間に、左手の握力を全開にして、ミットを内側にねじ込む！ それぐらいボールとケンカしないと「菊池雄星のクロスファイアー」なんて、受け止められるもんじゃない。

案の定、10球も受けたら、左手の感覚がなくなった。

「スライダーで！」とリクエストされたが、ミットを装着している感覚がないから、ちょい抜けたスライダーはミットの"へり"に当たって、横のほうに消えていった。定規で線をひいたようなスライダーの軌道。直線が曲線になる瞬間が怖い。

これがドラフト1位で「プロ」になる男のスライダーなんだ。

「もうなんでも来い、このやろー！！」

やけくそで、そう叫んだあたりから、記憶がなくなっている。

つづく＞＞

菊池雄星（きくち・ゆうせい）／1991年６月17日生まれ、岩手県出身。花巻東高３年時に春夏連続で甲子園に出場し、春は準優勝。2009年ドラフト１位で西武に入団。2017年に最多勝（16勝）、最優秀防御率（1.97）のタイトルを獲得するなど球界を代表する左腕に成長。2019年にメジャー挑戦。マリナーズ、ブルージェイズ、アストロズを経て、2025年にエンゼルスへと移籍した。2026年ＷＢＣでは侍ジャパンの精神的支柱として若手左腕陣を牽引する。