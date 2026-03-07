オットー１世の‟右腕”ハインリヒの本拠地バイエルンまで反オットー派に…「ドイツを作った男」が迎えた「国中敵だらけの四面楚歌」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

ドイツを混乱に陥れる内戦

フリッツラーの次のケルンでの宮廷会議でも埒が明かず、反乱は収まるどころか拡大していった。そしてマインツ大司教フリードリヒはマインツ市を反乱軍に明け渡した。すると7月、オットー軍によるマインツ包囲が始まり、その他でも各地で戦闘が起き、東フランクは内戦の様相を示してきた。

内戦というからには反乱の裾野は広い。かつてオットーの強引な人事に激怒したヴィヒマンの2人の息子ヴィヒマン（若）とエクベルト兄弟を筆頭に、オットーの本拠地ザクセンでも多くの貴族が反乱に加わっている。2人の兄弟は彼らが簒奪者とみなしている叔父ヘルマン・ビルングを倒し父の無念を晴らそうと血気盛んとなっていた。

司教たちも動いた。マインツ大司教フリードリヒ、メッツ司教アダルベーロ、シュトラースブルク司教ロータルト等々と、多くの司教たちが反オットー陣営についた。まさに国を二分する内戦である。

反乱者たちはオットーの統治方法に異を唱え、前王ハインリヒ1世の「友誼政策」への回帰を訴えるが、オットーは聞く耳を持たない。

マインツ包囲は2ヵ月にも及んだ。埒が明かない。そこで休戦交渉が始まる。だがオットーはまずは反乱の加担者を引き渡せ、の一点張り。むろんリウドルフに応じる気はさらさらない。交渉は決裂する。

この完全な膠着状態を打ち破ったのはバイエルンの動向であった。

次々と離反するオットー陣営の諸侯

バイエルンは今やオットーが右腕と頼むハインリヒの本拠地である。そのバイエルンの貴族たちが、なんと大公ハインリヒに背き反オットー陣営に走ったのである。音頭を取ったのはかつてバイエルンを支配していたルイトポルト家の当主アルヌルフ悪公の息子アルヌルフ2世とその弟たちである（長男のエーベルハルトはすでにこの世にはいない）。バイエルン貴族は悪公の娘婿である現主の大公ハインリヒよりも、旧主ルイトポルト家のプリンスたちについたのだ。こうして彼らは当時のバイエルンの首都レーゲンスブルクに参集し、反オットーの狼煙を上げたのである。

バイエルンの離反はオットー陣営にとって超弩級の衝撃を与えた。リウドルフとコンラートの陣営には続々と人が集まってきた。オットーはマインツ包囲を放棄せざるを得なかった。それでもオットーとハインリヒは包囲に加わった軍勢を引き連れ、レーゲンスブルクに向かった。しかしレーゲンスブルクの守りは堅く、容易には落とせない。バイエルンでオットー陣営にとどまったのはアウクスブルク司教ウルリヒぐらいである。そしてそのウルリヒもアウクスブルク防衛に手いっぱいで、とても駆け付けることはできない。

オットーは八方塞がりとなり、冬を迎えた。寒冷の地ヨーロッパでは冬は戦わないというのが当時の慣例である。なにしろ冬になると主戦力の騎兵の乗る馬の飼葉の手配もままならなくなるのだ。かくして953年12月、オットーはこの習慣を口実にしてレーゲンスブルクを撤退しザクセンに戻った。

ザクセンではヘルマン・ビルングがヴィヒマン（若）とエクベルト兄弟の反乱を巧みに抑え込んでいるおかげで、オットーは一息つくことができた。しかしオットーの前途には暗雲が立ち込めたままである。年が明けて春になり、戦いが再開されれば、オットーの王位はいよいよ怪しくなるのだ。こうして953年は終わり、954年を迎えた。

