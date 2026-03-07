年金15万円の一人暮らしです。妻が亡くなり自炊ができず、コンビニ中心で食費が月5万円前後です。年金生活では使いすぎでしょうか？

年金15万円の一人暮らしにおける食費の目安とは

総務省の家計調査によると、高齢単身世帯の1ヶ月あたりの食費は約4万2000円でした。もちろん地域差や生活スタイルによる違いはありますが、年金15万円の収入に対して食費5万円は、割合で見ると約3分の1を占める計算になります。

住居費や光熱費、医療費などほかの支出を考えると、やや高めと感じる水準かもしれません。特に今後医療費や介護費が増える可能性を考えると、余裕を持った家計管理が重要になります。

ただし、数字だけで「使いすぎ」と断定することはできません。外食やコンビニ利用は割高になりがちですが、その分、調理の手間や時間を省けるというメリットもあります。精神的な負担が大きい時期に無理をしてまで節約を優先する必要はない点も考慮すべきでしょう。



コンビニ中心の生活が食費を押し上げる理由

コンビニは利便性が高く、少量から購入できるため一人暮らしには便利な存在です。しかし、スーパーで食材を購入して自炊する場合と比べると、1食あたりの単価は高くなりやすい傾向があります。

例えば、弁当や総菜は1食500円～700円程度かかることが多く、1日3食利用すれば月4万5000円～6万円程度になる計算です。飲み物やお菓子を追加すれば、さらに増える可能性があります。

また、コンビニでは「ついで買い」が起こりやすい点も見逃せません。スイーツや揚げ物などを気軽に手に取れるため、想定以上に出費が膨らむこともあります。一方で、買いすぎや食材の廃棄が少ないという利点もあり、一概に無駄とは言い切れません。重要なのは、自分の生活状況に合ったバランスを見つけることです。



無理なく食費を抑えるための現実的な工夫

自炊が難しい場合でも、完全にコンビニに頼らず、いくつかの工夫で食費を抑えることは可能です。例えば、スーパーの総菜や弁当は夕方以降に値引きされることが多く、同じ内容でもコンビニより安く購入できる場合があります。冷凍食品やレトルト食品を上手に取り入れれば、簡単な調理で済み、費用も比較的抑えられます。

さらに、自治体や民間が提供する高齢者向けの配食サービスを利用する方法もあります。栄養バランスが考慮されており、安否確認を兼ねたサービスもあるため安心感があります。月額費用は利用回数によりますが、結果的に医療費の抑制につながる可能性もあります。無理のない範囲で選択肢を広げることが大切です。



「使いすぎ」かどうかは家計全体で判断を

年金15万円で食費5万円という水準は、統計的に見るとやや高めですが、直ちに「使いすぎ」と言い切れるものではありません。大切なのは、住居費や医療費などを含めた家計全体で収支が安定しているかどうかです。

精神的・体力的な負担を考慮しつつ、スーパーや配食サービスなどを組み合わせることで、無理のない節約が可能になります。数字だけにとらわれず、自分に合った生活スタイルを見直すことが、安心できる年金生活につながるでしょう。



出典

総務省 家計調査報告（家計収支編）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー