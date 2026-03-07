囲碁は大切な「居場所」になっている――飯塚あいの囲碁療法のススメ【NHK囲碁講座】

2025年度のNHK『囲碁講座』で人気の連載「飯塚あいの囲碁療法のススメ」。東京都健康長寿医療センター研究所の医師・飯塚あいさんが、囲碁で脳を活性化して認知症を予防するさまざまな方法をお伝えしています。



今回は3月号より、囲碁を始め、続ける理由についてのお話と、これまでの知識を生かした総合演習をお届けします。“脳トレ囲碁クイズ”もお楽しみください。

なぜ囲碁を始め、続けるのか？

私たちは、これまでに囲碁未経験の方を対象とした囲碁入門教室を数多く開催してきました。ありがたいことに、参加者集めに苦労したことはほとんどありません。毎回15～20名ほどが集まり、100名を超える方が説明会に足を運んでくださったこともあるのです。



では、人々はなぜ囲碁を始めようと思うのか。その理由について伺うと、「囲碁に前から興味があった」という声もありますが、「脳トレとして」や「新しいことに挑戦してみたい」「地域の人と知り合いになりたい」といった理由が多く挙がりました。囲碁そのものだけでなく、学びや交流への期待が背中を押しているようです。



一方で、囲碁を続けている理由について伺うと、「囲碁が面白い」という理由に加え、「友達に会える」「日常とは違う特別な空間が好き」「囲碁に集中していると悩みを忘れられる」といった声も多く、ゲーム性以外の魅力が継続の動機になっていることが分かりました。* 囲碁が生活の中の大切な居場所になっている様子が伝わってきます。



日本ではいま、囲碁人口が減少しています。趣味の多様化や忙しさなど、囲碁に向き合う時間が取りにくい背景もあるのでしょう。それでも、囲碁を新たに始める方は確かに存在します。その理由を知り、囲碁の魅力として伝えていくことは、普及を目指す私たちにとって大切な視点だと感じます。



諸事情により、私は4月号から数回の間はこのコラムをお休みさせていただきます。その代わりに、長い間囲碁療法プロジェクトを現場で支えていただいている方に代筆をお願いしました。お楽しみに！



これまでの知識を生かし総合演習！

今回は総合演習。入門者を脱し、初級者に到達した方同士の実戦から、これまで学んできたことを確認します。



【１図】黒は１から３に大ゲイマをして上辺に展開。白は２から４に二間トビをして下辺に展開しました。黒５のコスミ、白６の一間トビとお互いに石を離してスピーディーに自分の陣地の輪郭を作っています。



黒は下辺白の陣地が大きいと見て、黒７と右下に侵入。黒13まで右上の黒１につながり、脱出できました。白はその代わりに白14、16と上辺の黒地に侵入しました。黒は17、19と左上の黒地を守ります。

【２図】白20はかなり踏み込みました。これに黒は21と反発し、25まで黒一子を取れました。ここはうまく黒が戦えています。白26以降は終盤戦で、自分の陣地を増やしたり、相手の陣地を減らしたりすることに注力。白46で終局です。

【３図】黒は２図で白20を取りました。この取り石を相手の陣地の△に埋める必要があります。黒地が20目、白地が15目で黒の５目勝ちです。

脳トレ囲碁クイズ

過去の脳トレ囲碁クイズから問題を抜粋しました。

知識が身に付いているかぜひ確認に役立ててください。

（問題の下に答えがあります。）

問１ 黒３から「ケイマ」をするとき、最も黒地を広げるのはどれか。問２ あと一手打てば境界線が定まり終局します。どこでしょうか。答え＜問１ 解答＞

黒１（Ｃ）のケイマが最も左側に黒石が向かい、右下の黒地を広げている手になります。

黒Ａのケイマはどちらかというとへこんでいる印象。黒ＢのケイマはＡよりもだいぶふくよかでなかなかの手ですが、黒１と比べると僅かに劣ります。

＜問２ 解答＞

黒１が黒地を１目増やすための一手でした。

これで互いの地は確定。黒地は右上に７目、左下に13目で合計20目。白地は右下に６目、左上に10目で合計16目。黒の４目勝ちです。

黒１を省くと白１、黒ａとなり、左下の黒地が12目に減ります。

