¤ª¤Ê¤«¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊØÈë¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¿©ºà¤¬¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤°¤µ¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¡¢·ò¹¯¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ç¼Æ¦¡¢¥ª¥¯¥é¡¢¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡¢¥Ê¥á¥³¡¢¥á¥«¥Ö¤Ê¤É¤¬¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ÂçÆ¦¤ÏÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Ç¼Æ¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ìó2.5ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥á¥³¤ÏÇ°Æþ¤ê¤ËÀö¤¦¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤Ì¤á¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤è¤¦¡£
¢£¤Î¤óÊ¼±Ò¤¬ÍâÄ«¤Î²¼Î¡¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÈëºö
¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎºîÍÑ¤ÇÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÈ±ÖÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤¤¤¯¤é°û¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î³²¤Ï¿ôÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Ä²ÊÉ¤ò¹¶·â¤·¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¤ª¼ò¤òÂ¿¤¯°û¤ó¤ÀÍâÆü¡¢²¼Î¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¼ò¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢Ä²¤ÎÃæ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢°¶Ì¶Ý¤ÎÀªÎÏ¤¬Áý¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤·¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÄ²Æâ´Ä¶¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¤Î¤óÊ¼±Ò¤Ï¡¢Æ±ÎÌ¤Î¿å¤ò¸ò¸ß¤Ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢°ß¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Çö¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢µÚ¤Ü¤¹³²¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤ª¼ò¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£´Å¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Î½¬´·¤âÁªÂò»è¼¡Âè
¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸ý¤¬¤µ¤Ó¤·¤¤¤«¤é¤È¡¢¤¹¤°¤Ë´Å¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ó¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÌµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º½Åü¤äÌýÊ¬¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤Ê¤É¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢Ä²¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°¶Ì¶Ý¤ÎÅ·²¼¤¬Â³¤¯¡£ÅöÁ³¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤«¤¼¤ò¤Ò¤¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ä¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤òÂà¼£¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¼ê´Ö¼è¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤òÀäÂÐ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£²æËý¤·²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥É¥«¿©¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢ÂÎ½Å¤âÁý¤ä¤µ¤º¡¢¾å¼ê¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤À¡£
¢£¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¥ï¥±
´Å¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤è¤¯Áª¤Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¡£º½Åü¤Ê¤É¤¬Åº²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´¥Áç¤·¤ÆÀ®Ê¬¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÅÌ£¤ò½½Ê¬´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÉÔÍÏÀ¤È¿åÍÏÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤äÆý»À¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥´Åü¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á±¶Ì¶Ý¤ÎÀª¤¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤¬ÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¡£
¥ì¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÅ´Ê¬¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥¢¥ó¥º¤Ë¤Ï¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÌÊª¤Ë·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÎ³¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¯¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¹â¤¤¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º½Åü¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ª¥ê¥´Åü¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤ª¤ä¤Ä¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Ò¤Í¤ê¡×¤ÇºÂ¶È¤ò·ò¹¯Åª¤Ë
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤¬»Å»ö¤Î¿Í¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆâÂ¡¤ÎÆ¯¤¤âÆß¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÊØÈë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Û¤Ü½ªÆü¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä²¤¬·ò¹¯¤ËÆ¯¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤É¤¡¢¤ª¤Ê¤«¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤Ò¤Í¤ëÆ°¤¡£ÇØ¤¹¤¸¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢µÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤È¤ËÌá¤¹¡£Â¤ÎÎ¢¤Ï¾²¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£±¦¤Ë¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ïº¸¤Ë¤È¡¢º¸±¦¤È¤â¤Ë¹Ô¤ª¤¦¡£
¤³¤Î¤Ò¤Í¤ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤«Á´ÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢Ä²¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÀÊ¤òÎ©¤Ã¤ÆµÙ·Æ¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¡¢Æ±¤¸Í×ÎÎ¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¤ò´ÑÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï
°Ø»Ò¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¾ö¤Î¾å¤Ê¤É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿²¤³¤í¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄ¹»þ´Ö´ÑÂ³¤±¤ë¡£¤³¤ó¤Ê½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±¤¸»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¡£Ä²Æâ´Ä¶¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä²¤¬³èÈ¯¤ËÆ°¤¯¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÛÊª¤òÃµ¤¹Çò·ìµå¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÌÈ±ÖÎÏ¤ò²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤¿¤ê¿²¤³¤í¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤¤É¤Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢CM¤Ê¤É¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¤È¤¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¿ô²ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤¶½³¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¸ò¸ß¤Ë¤Ò¤¶¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Ä²¤ÎÆ¯¤¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢30Ê¬¤Ë1²ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤½¤¦¡£
¢£¥È¥¤¥ì¤ËÆ§¤ßÂæÀßÃÖ¤ÇÊØÈë²ò¾Ã
ÂÎ¤«¤éÂ®¤ä¤«¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤ÊØ¤¬Ä²¤Ë¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢°¶Ì¶Ý¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Ä²¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐËèÆü¡¢Äê´üÅª¤ËÇÓÊØ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
ÇÓÊØ¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËèÄ«¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£ÌµÍý¤Ë¤¤¤¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸ò´¶¿À·Ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä²¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¹¤ó¤Ê¤êÇÓÊØ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ºÂ¤êÊý¤ò¤Ò¤È¹©É×¡£¹â¤µ20cmÁ°¸å¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Î¾å¤ËÂ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤¬Á°¤Î¤Û¤¦¤Ë20¡Á30ÅÙ·¹¤¯¡£Ä¾Ä²¤ÈæêÌç¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇÓÊØ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ§¤ßÂæ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥À¥ó¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ø¹Í¤¨¤ë¿Í¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤í¤¦¡£¤«¤«¤È¤ò¾å¤²¤ÆÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¸¤òÂÀ¤â¤â¤ËÃÖ¤¯¡£¤³¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢Ä¾Ä²¤Î³ÑÅÙ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£ËèÄ«¡ÈÊØÈëÃÎ¤é¤º¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë½àÈ÷±¿Æ°
ËèÄ«¡¢¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¼óÈøÎÉ¤¯ÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊØÈëÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î½àÈ÷±¿Æ°¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ«¤Î½¬´·¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£¤è¤¯¤â¤ó¤ÇÄ²¤ò»É·ã¤·¡¢ÊØ¤òÆ°¤«¤¹¤¼¤óÆ°±¿Æ°¤òÂ¥¤¹¤Î¤À¡£
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÄ²¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ÎÉôÊ¬¡£ÂçÄ²¤Ï²¼Ê¢Éô¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤¯»Í³Ñ¤¤·Á¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¶Ê¤¬¤ê¡¢æêÌç¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊØ¤¬¤È¤É¤³¤ª¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢º¸±¦¤ÎÏ¾¹ü¤Î²¼¤È¡¢º¸±¦¤Î¹ø¹ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë»Í¶ù¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Î»Í¶ù¤òº¸±¦¤Î¼ê¤Î»Ø¤Ç½çÈÖ¤Ë¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢2¡Á3Ê¬¤Û¤É¤â¤ß¤Û¤°¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â»î¤½¤¦¡£²¼Ê¢Éô¤ËÍø¤¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢»þ·×²ó¤ê¤ËÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¾Ç¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¤³¤á¤ë¤È¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤¢¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¹Ô¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤À¡£
¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë