医療未来学者の父が医師になる娘へ語る「医学部卒業までにキャリアプランを考える」ことの重要性

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

卒業までにキャリアプランを考える

医学部を卒業するまでに一度、真剣に考えてほしいのは、自分のキャリアプランをどのように設計していきたいのか？ ということです。

どの診療科に興味があるかについては、すでに考え始めていると思います。以前、話したときは、産婦人科や小児科に関心があると言っていましたね。それ以外の領域も、最初から圏外にせず、常に他に何か興味の対象となるものがないか、好奇心を持って学ぶことが大事です。

性格的なことで言えば、人に向き合う仕事が好きか？ コツコツ研究するほうが好きか？ といった適性もある。もちろん、今から何かを決めつける必要はないから、20代は基本的な臨床能力を身につけ、資格取得（専門医など）に集中する、といった目標でもいいでしょう。

その間、各診療科の勤務実態や将来性を調べてみる。あるいは、医局制度の特徴や、開業医、勤務医、大学教員、医療ビジネスに携わる医師をはじめとした、医師としての多様な働き方にも、一度は目を向けてみる。海外留学も視野に入れたいなら、どの国の何の研究室に行きたいか調べて、どんな準備を進めるべきか確認しておくのも大事です。

加えて、結婚や出産を考える場合は、20代〜30代のキャリア形成の過程のどのタイミングが望ましいのか、考えておきましょう。

もちろん、相手あっての話だから、自分だけで決められることではないけれど、キャリア形成において、最初から考えておくに越したことはありません。出産にしても「早く産んだほうがいい」という意見と、「キャリアが落ち着くまで待ったほうがいい」の両方の意見があります。どちらが正しい、という単純なものではないと思います。どういうキャリアプランを描くにせよ、自分の価値観や達成したいことのイメージを明確にすることをお勧めします。

医学部を出てすぐ結婚、出産し、まだ両親が元気なうちに育児をサポートしてもらいながら臨床現場で働く医師もいれば、専門資格取得後の30代前半で出産する医師もいる。割合としては後者のほうが多いです。なぜなら、専門医資格取得後は、キャリアの基盤ができていて、出産後に復職しやすいというメリットがあるからです。たとえばですが、産婦人科か小児科で働き続けるなら、自分の出産、育児の経験を活かせるうえに、患者さんへの共感力や理解力も高まるでしょう。

働く環境選びも重要です。大学病院や総合病院といった大きな施設は、女性医師支援制度や院内保育が整っていることも多い。また、家庭と仕事のバランスを考えて、勤務医からフリーランスに転じる医師もいます。家庭と仕事を両立しながらでも、やりがいを感じられる領域は何か、臨床現場に限らず先輩たちの働き方からヒントを得られることもあるはずです。

セカンドキャリアも頭の隅に置いておく

50歳なんて、あなたにはずっと先の話だから現実味がないとは思うけれど、40代までとは明らかにフェーズが変わります。人生100年時代、50代からの働き方でも十分、自分の可能性を広げるチャンスはある。だから、若いうちから、セカンドキャリアも頭の隅に置いておいて損はないです。僕自身、未来の医療を研究し始めて、ライフワークが明確になったのは、50歳を過ぎた頃でしたから。

年を重ねると変わってくるという意味では、60歳を過ぎた僕は、患者さんを診察することが若い時よりずっと好きになりました。

まず医学部時代は、医学の「地図」の全体像を理解しながら、こうしたキャリアプランを意識することが大切です。そうすると必然的に、医学部を出ても、専門医資格を取得しても、視野を広げて学び続けようという意識が高まりますから。

「学び続けるなんて当たり前」だと思うかもしれないけれど、残念ながら、多くの医師が卒業後に勉強しなくなるという事実があります。

単に知識を詰め込むだけで終わってしまったら、医学部における学びを最大限に活かすことはできません。目標がなく、目先のことに振り回されてばかりいると、「こんなはずじゃなかった」と後悔しないとも限らない。

けれども、自分が何をしたいのか、どのような医師になりたいのか、そしてどのような人生を送りたいのかを、常に自問自答し、具体的な目標を持っていれば、逆算思考で考えられます。自分の将来像をぼんやりとイメージして、折々に3年後、5年後、10年後の見通しを立てていけば、たとえ困難に直面しても、目標に向かって乗り越えていく原動力となるでしょう。

だから、医学部卒業を機に、一度立ち止まって、キャリアプランをじっくりと考える時間を持ってください。それは、あなたが未来の医療を担う医師として、充実した人生を送るための羅針盤となるはずです。

【医療の全体地図】を手に入れろ！ 基礎研究か臨床医か…迷うあなたの道しるべになる