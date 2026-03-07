台湾戦で先制満塁弾を含む3安打5打点の活躍

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

侍ジャパンを勢いづける一発となった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回に先制の満塁弾を放ち、7回コールド勝利の流れをつくった。本塁打後、ベンチに戻った大谷が披露した“ポーズ”が、ファンの間で「最高かよ」と話題となっている。

大事な初戦、「1番・指名打者」で先発出場した大谷が超満員の東京ドームを沸かせた。1死満塁で迎えた2回の第2打席、相手投手のカーブを捉えると打球は右翼席に飛び込む満塁弾に。打った瞬間にスタンドインを確信する、打球速度165キロ、飛距離112メートルの豪快アーチだった。

大歓声のなか、ダイヤモンドを一周した大谷は、ベンチで迎えたチームメートと笑顔でハイタッチ。松田宣浩野手総合コーチとはタッチを交わしたあと、代名詞でもある“熱男ポーズ”を一緒に披露。大谷のパフォーマンスにベンチは大きな盛り上がりをみせた。

大谷と松田コーチの“共演”にファンは歓喜。SNSには「そのポーズはもしや……熱男ぉぉ!!」「大谷がマッチと熱男やってくれて幸せすぎる」「大谷翔平が熱男してただと!? 神やんけ」「マッチと熱男やってるやん」「大谷さんがやってたー」「熱男の共演が見れるなんて夢にも思わんかった」などのコメントが寄せられていた。

大谷のWBCでの一発は、2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶり。自身初のWBC開幕戦アーチとなった。第1打席で二塁打、第3打席でも適時打を放ち3安打5打点の活躍。負けられないWBC初戦で、存在感を示した。（Full-Count編集部）