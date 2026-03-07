年間20校以上で指導する塩多雅矢さん伝授…投球動作の土台を作るトレーニング

ピッチングにおいて上半身や下半身の柔軟性は不可欠な要素の一つ。だが、柔軟性があっても、それを維持する力がなければフォームは安定しない。首都圏を中心に年間20校以上の中学・高校で指導し、投球動作改善に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、筋出力の観点から内転筋を強化する重要性を説く。

投球動作でステップを迎えた際、足がしっかり閉じていることで骨盤が前を向き、球速アップにつながる。塩多さんは「前足も外に割れないように内側に締めるのが大事なので、内転筋に関しては両足とも大事」と説明。足の内側の筋肉を鍛えることが、下半身の力を効率よく伝える土台となるのだ。

具体的な練習として推奨しているのが「上足サイドキープ」だ。まずは横向きに寝て、下の足をもも上げのように持ち上げる。上の足は膝の位置を固定して後ろに曲げ、肩の真下に下側の肘をつける。そこから上の足と肘を支えにし、下の足とお尻をグッと持ち上げて3秒間キープする。体を一直線に伸ばすように意識し、お尻を前に出すことがポイントだ。

動作中は、お尻の下の内側部分に刺激が入っているか確認する。塩多さんは「お尻がちょっと前にグッと入ってきてくれると刺激が入ってくる」とアドバイスする。内転筋と同時にお尻の筋肉も連動させることで、投球時に必要な内側へ締める力が養われ、よりトレーニングの効果が高まっていく。

このメニューは負荷が強いが、それだけ効果も大きい。3秒キープを10回行い、反対側も同様に取り組む。内転筋を鍛えて安定した下半身を身につければ理想のフォーム習得に繋がり、球速アップが実現するはずだ。（First-Pitch編集部）