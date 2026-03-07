「黙って入っても、呼び鈴を鳴らしても怒られる」…新米相撲記者を待ち受ける、友綱部屋の「洗礼」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「オマエは泥棒か？やり直せ！」と怒鳴られる

翌日の朝稽古。根岸キャップの指示は、「魁皇を見てこい」。貴乃花と同期入門の魁皇（現浅香山親方）は、当時大関だった。JR錦糸町駅にほど近い友綱部屋へ。

裏手に回ると勝手口が開いており、たくさんの靴が並んでいた。

「ここから入るのか」

抜き足差し足で稽古場の上がり座敷へ。そーっと座ると、友綱親方（元関脇魁輝）から怒鳴られた。

「いま入ってきたのは、どこのどいつだ！」

おそるおそる親方の前に進み出ると、「人の家に黙って入るなんて、オマエは泥棒か？ やり直せ！」。

勝手口で脱いだ靴を履き、表玄関に回り、呼び鈴。下っ端の力士がドアを開け、

「どちら様ですか？」

「朝日新聞の抜井と申します。稽古を取材させてください」

「お待ちください」

力士は部屋の中に戻り、数十秒後。

「『中にお入りいただきなさい』とのことでした。どうぞ」

で、改めて親方にあいさつして……。

呼び鈴を鳴らしても怒られる

その日の取材を終え、顛末を根岸キャップに報告すると、愉快そうに笑っていた。

《このヤロー、怒鳴られることを知っていやがったな》

と腹の中で思ったのだが、顔には出しませんでした、はい。

すると、根岸さん「明日も魁皇を見てこい」。

翌朝。2日連続ですから。もう、しくじりませんよ。

元気いっぱい呼び鈴を押し、若手力士に案内されて稽古場へ。友綱親方の前に座り、

「朝日新聞の抜井です。稽古の取材……」

と言いかけたら、

「わかってるよ、バカヤロー。昨日来たじゃねえか。稽古中に呼び鈴鳴らすヤツがあるか。勝手口から黙って入れ！」

もう、やめて……。

散々な相撲部屋取材で身に沁みた優しさ

のちにわかったのだが、友綱部屋で新人相撲記者が二度叱られるのは「お約束」だった。ふと上がり座敷を見ると、他社の記者が下を向いて笑いをこらえていた。土俵では魁皇が笑っていた。

《くっそー、根岸さんめ--。こうなることも知っていやがったな》

その翌日は、千葉・松戸の佐渡ケ嶽部屋へ。このころ、のちの大関琴光喜が番付を駆け上がっていた。部屋の師匠は、元横綱琴櫻。娘婿の琴ノ若（現佐渡ケ嶽親方）が現役で、孫でいまの大関琴櫻が3歳児だった。

取材を終えると、佐渡ケ嶽親方から声をかけられた。

「お疲れさん。ちゃんこ、食べてって」

なんて優しいんだ……。一瞬で佐渡ケ嶽部屋の「箱推し」となった私は、朝稽古というと佐渡ケ嶽部屋に入り浸り、半世紀前の朝日新聞相撲取材班でこう呼ばれた。

「琴抜井」--。

相撲記者への「入門」からわずか4日でこれだけ振り回されたのだが、本場所でさらなる試練が待っていた。

