°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡×¤Î¼ÂÂÖ¡ÄÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£
ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢ÈþÇÏÃ£ºÈ¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½ÉÂµ¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤Ï
¶á¤´¤í¡¢¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¶È¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ï¿Í¸ý¤Î2¡Á4¡ó¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±·ÝÇ½¿Í¤ËÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤âÎ×¾²¸½¾ì¤Ç¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ç¯ÎðÁØ¤È¤·¤Æ¤Ï20¡Á40Âå¤ËÂ¿¤¯¡¢ÃËÀ¤è¤ê½÷À¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆ¬¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤È¡¢ÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤òµÙ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡×¤Ï¤É¤³¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ç¤ÎÈ¯ºî¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¥Ñ¥Ë¥¯¤ë¡×¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÈ¯ºî--ÆÍÁ³¤Ë¸¶°ø¤â¤Ê¤¯¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¿ôÊ¬¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë--¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Æµ¯¤¤ëÉÂµ¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àº¿À¼À´µ¤Î¿ÇÃÇ¡¦Åý·×¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î13¸Ä¤Î¾É¾õ¤Î¤¦¤Á4¸Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¾É¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤íÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¿´Â¡¤ä¸ÆµÛ¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
1¡¡Æ°Ø©
2¡¡È¯´À
3¡¡¿È¿Ì¤¤
4¡¡Â©ÀÚ¤ì
5¡¡ÃâÂ©´¶
6¡¡¶»ÉôÉÔ²÷´¶
7¡¡Ê¢ÉôÉÔ²÷´¶
8¡¡¤á¤Þ¤¤¡Ê¤Õ¤é¤Ä¤¡Ë
9¡¡´¨µ¤¤äÇ®´¶
10¡¡°Û¾ï´¶³Ð
11¡¡¸½¼Â´¶ÁÓ¼º¤äÎ¥¿Í´¶
12¡¡ÍÞÀ©ÎÏ¤ò¼º¤¦¶²ÉÝ
13¡¡»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Ë¸¶°ø¤â¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬·ù¤¤¤È¤«¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ì¼ê¤È¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤ä¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÍ¾·×¤ËÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢È¯ºî¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤âÈ¯ºî¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤ê¡ÊÍ½´üÉÔ°Â¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯ºî¤ÎÉÔ°Â¤Î¤¿¤á¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ê²óÈò¹ÔÆ°¡Ë¤¹¤ë¤Î¤¬1¥õ·î°Ê¾åÂ³¤±¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤¬»ÀÁÇÉÔÂ¡Ê2»À²½ÃºÁÇÁý²Ã¡Ë¤ËÉÒ´¶¤¹¤®¤ë¤È¤«¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¼è¤ëÇ¾¤Î°ìÉô¡ÊÙ¨ÅíÂÎ¡Ë¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê»à¤Ë¤½¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼£ÎÅ¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸þÀº¿ÀÌô¤Ë¤è¤ëÌôÊªÎÅË¡¤äÀº¿ÀÎÅË¡¡ÊÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡Ë¤Ç½ù¡¹¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¿È¤ò´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤ÄÅö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤ÅÀ¤Ï¡¢²¿²Ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æ°Ø©¤¬¤¢¤ì¤Ð¿´Â¡¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¿´Â¡¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Â©ÀÚ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¡¢ÇÙ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤äÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ä¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¡¢Ç¾¤Ë¤â¼ª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¡¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤«Àº¿À²Ê¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÃÂÀ¸
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢µÞ¤Ë¿´Â¡¤¬¤É¤¤É¤¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¡Ö¿´Â¡¿À·Ð¾É¡×¤ä¡Ö¿À·Ð½Û´ÄÌµÎÏ¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Ï100Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢À¾ÍÎ¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀïÁè¤Ç¤·¤¿¡£19À¤µª¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÎÀïÁè¤Ç¤Ï¶áÂåÊ¼´ï¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä§Ê¼À©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¼»Î¿ô¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¦¶È·³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÁè¤Î·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Ê¼»Î¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ê¼»Î¤¬Àï¾ì¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂçË¤¤ÎÃÆ´Ý¡Ê¥·¥§¥ë¡Ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤ÇÀïÍ§¤¬Çú»à¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢Àº¿ÀÅª¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¸å¤ËÉü°÷¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆ°Ø©¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢¡ÖÊ¼»Î¿´Â¡¡×¤ä¡Ö¥·¥§¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÀº¿À°å³Ø¤Ç¤¤¤¦PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ä¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎPTSD¤Î¾ì¹ç¤ÏÀïÁèÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯ºî¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¡ÖÈ¯ºîÀÉÔ°Â¡Ê¸½ºß¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀº¿À²Ê°å¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£1960Ç¯Âå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¡¢È¯ºîÀÉÔ°Â¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¹³¤¦¤ÄÌô¤¬¤è¤¯¸ú¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò1¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Àº¿À°å³Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÉ¾È½¤¬°¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¹³¤¦¤ÄºÞ¤¬¸ú¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢È¯ºîÀÉÔ°Â¡Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¡Ë¤È¤¤¤¦Àº¿À¼À´µ¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾É¾õ¤Î1¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉÔ°Â¿À·Ð¾É¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ï²È¤«¤é¤Î³°½Ð¤òÉÂÅª¤ËÉÝ¤¬¤ë¡Ö¹¾ì¶²ÉÝ¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥é¥¤¥ó¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¾®É¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«Àº¿À°å³Ø²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÂè2¼¡ÂçÀï°Ê¹ß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀº¿À°å³Ø¤Ï¡¢À¾²¤½ô¹ñ¤äÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥í¥¤¥È¤Î»Ï¤á¤¿Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤òÊô¤¸¤ëÀº¿À²Ê°å¤¬µí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¡¢¸þÀº¿ÀÌô¤¬¼¡¡¹¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤ÏÇÑ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÀº¿À²Ê¿ÇÎÅ¤ÎÃæ¿´¤ÏÀº¿ÀÎÅË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸þÀº¿ÀÌô¤Ë¤è¤ëÌôÊªÎÅË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀº¿À²Ê°å¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÎÏ¤òÉÕ¤±»Ï¤á¡¢¼çÎ®ÇÉ¤ÎÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¥°¥ë¡¼¥×¤È¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇºÇÂç¤ÎµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Àº¿À¼À´µ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿À·Ð¾É¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥¤¥È°ÊÍè¤ÎÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿À·Ð¾É¤È¤Ï»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤ÈÌµ°Õ¼±¤ÎÍÞ°µ¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌôÊªÎÅË¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀº¿À¼À´µ¤Ï¡ÖÇ¾¤Î¸Î¾ã¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¸å¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Î¾¡Íø¼Ô¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£1980Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Àº¿À°å³Ø²ñ¤ÎÀµ¼°¤ÎÉÂÌ¾¥ê¥¹¥È¡ÊDSM-·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿À·Ð¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤Î°ì¼ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡×¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ä¡ÖÀµ¾ï¤È°Û¾ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤È·ò¹¯¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÉÂµ¤¤¬¼Â¤Ï¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤¿¤ê¡ÖÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
