彼氏から聞いてドン引きした「マザコンエピソード」９パターン
恋愛において「自分の母親の話」は取扱注意の危険物。話のネタのひとつとして、なにげなく母親とのエピソードを披露したつもりでも、彼女から「こいつマザコンだ」と警戒されてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼氏から聞いてドン引きした『マザコンエピソード』」をご紹介します。
【１】何を食べても「お母さんの手料理のほうが美味しい」と思っている
「私の手料理もどう思われてるかわかったもんじゃない」（20代女性）というように、すぐに母親の手料理を引き合いに出すパターンです。人に打ち明けるときは「母親の味」を「おばあちゃんの味」にすり替えると、ガラリと印象が良くなるでしょう。
【２】母親の助言で彼女と別れたことがある
「真実だとしても、これは絶対に話しちゃいけない」（20代女性）というように、過去に母親のアドバイスに従って彼女を振ったことがあるパターンです。これが話してはいけないネタだと分別がつかなければ、自分が重度のマザコンであることを自覚したほうがよいでしょう。
【３】実家では今でも「ママ」と呼んでいる
「ふとした瞬間に『ママ』って言っちゃうからバレてる」（10代女性）というように、家の中ではいまだに母親を「ママ」と呼んでいるパターンです。今さら直すのが難しいのであれば、いっそ父親も「パパ」と呼んで、お坊ちゃんアピールするとよいでしょう。
【４】母親とTwitter やFacebook でがっちりつながっている
「LINEまでならなんとなくわかる。でもTwitterやFacebookは気持ち悪い気がする」（20代女性）というように、母親とSNS上で行動を把握しあっているパターンです。また、そうした状況で彼女の写真をアップしまくるのもドン引きされるでしょう。
【５】たまに母子２人きりで旅行する
「別に母子家庭でもなく、お父さんもいるのに！ですよ？」（20代女性）というように、定期的に２人で旅行に出かけているパターンです。せめて「父親は旅が嫌いで仕方なく…」などと言い訳を用意したほうがよさそうです。
【６】大学受験や入社式に母親がついてきた
「最近は過保護な家庭も多いっていいますけど、親がついてくる意味がわかりません」（20代女性）というように、どこでも母親に同伴してもらうパターンです。せいぜい大学の卒業式で終わりにして、以降は一人で行動しないと頼りないと思われてしまうでしょう。
【７】とりあえず悩んだら真っ先に母親に相談する
「進学でも就職でも大きな買い物でも何でも母親に相談…」（20代女性）というように、悩みごとができたらひとまず母親に相談するパターンです。たとえ母親の言いなりだったとしても「自分で選んだ」ということにしておくのが得策でしょう。
【８】下着に至るまで、その日のコーデを母親に選んでもらっている
「自分で選んだ服はほとんどなし！」（10代女性）というように、洋服のコーディネイトを母親任せにしているパターンです。もし自分のセンスに自信がなければ、彼女と一緒に洋服を買いに行って、すべて見立ててもらうとよいかもしれません。
【９】いい大人なのに、たまに母親が家事を手伝いに来ている
「やたら部屋が綺麗だと思ったら、しょっちゅう母親が掃除や洗濯に来てた…」（20代女性）というように、一人暮らしなのに母親に身の回りの世話をしてもらっているパターンです。もしバレてしまったら「うちのおふくろ、本当に子離れができてないんだよな」などと悪態をつくとよいでしょう。
いずれにしても、母親の話はあまり持ち出さないほうが無難かもしれません。（熊山 准）
