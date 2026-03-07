Î¹¤È»Å»ö¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¡©¡¡¾ï¼±¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ÎÀ¸¤Êý¡¡Åìµþ¤Çµ¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿
¥¿¥¤ËÌÉô¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Î¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤é¡á2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢¶âÀ®Î´°ì»£±Æ
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ò¼ê¤Ë¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¡×¡£¥¢¥¸¥¢¤Î³¹¡¹¤ÇÈà¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤äÊë¤é¤·Êý¤òÄÉ¤¦¥ë¥ÝÏ¢ºÜ¤Î½é²ó¤Ï¡¢µ¼Ô¤¬Åìµþ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¸òÎ®²ñ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£Èà¤é¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ä¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤³¤³¤ÇÆÀ¤Æ¡¢¼èºà¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
Î¹¤È»Å»ö¤Ï¡¢Î¾Î©¤¬º¤Æñ¤À¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤â»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬À¤³¦¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×1Âæ¤ò¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¡¢Î¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÆ¯¤¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
µ¼Ô¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³¹¡¹¤Ç50¿Í°Ê¾å¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ü¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤³¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ÐºÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ä¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤³¤Î´ë²è¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤È¤Ï
Í·ËÒÌ±¡Ê¥Î¥Þ¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡¹¡£À¤³¦¤Ë3500Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤Î¿ä·×¤¬¤¢¤ë¡£
ÄÌ¿®´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNomads.com¡×¡Ê2026Ç¯1·î29Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï37ºÐ¡£67%¤¬ÆÈ¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¡Ê53%¡Ë¡¢Âç³Ø±¡½¤Î»¡Ê½¤»Î¤¬34%¡¢Çî»Î¤¬3%¡Ë¤È¹â³ØÎò¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¿¦¼ï¤ÏIT¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö·Ï¤¬Ãæ¿´¤À¡£¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê38%¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡Ê18%¡Ë¡¢µ¯¶È¡Ê18%¡Ë¡¢Ç¯¼ý¤ÏÃæ±ûÃÍ¤¬8Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó1320Ëü±ß¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï12Ëü4613¥É¥ë¡ÊÌó1900Ëü±ß¡Ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤¬¿Íµ¤¤ÎÂÚºßÀè¤À¡£Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤Ç¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤ä¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢Åìµþ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥°¡¼¡Ê¥Ð¥êÅç¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤¬10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬²¼Ä´¤Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯10·îËö¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤Ë¿Íµ¤¤ÎÂÚºßÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤ºÅìµþ¤ÇÈà¤é¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÅìµþ¤Ç¥ß¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¸òÎ®²ñ¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¼èºà¤È¤·¤Æ¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃ¤Ë2¿Í¤ÎÏÃ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¾ì½ê¤òÁª¤Ö¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿20Âå¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤Ï
1¿Í¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½Ð¿È¤Î½÷À¡£ÆüËÜ¤Ç¥¦¥§¥Ö³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÇÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¡Ö¾ºµë¤ò¡×¤Èµá¤á¤¿¤é¡¢À¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊª²Á¤ÎÄã¤¤¹ñ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÄÌ¶Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÆ¯¤±¤ë¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Á°Äó¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤À¡£ÄÌ¶Ð¤Ë±ýÉü3»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤À¡£
Èà½÷¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥ÉÎò¤Ï3Ç¯¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Ð¥êÅç¤ä¥¿¥¤ËÌÉô¤Î¸ÅÅÔ¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡ÖÄê½»¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤â¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Âå¤ÏÎ¹¤Î·Ð¸³¤È¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿ÍÀ¸Àß·×¤À¤È¤¤¤¦¡£
²¿¤è¤ê»ä¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¡Ö²¿¤ò³Ø¤Ö¤«Çº¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ê»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÁª¤ó¤ÇÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£Êë¤é¤¹¾ì½ê¤òÁª¤Ù¤ë¡Ø¼«Í³¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤ÈÀ¸³è¿å½à¤ÇÂ¬¤ì¤Ð¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¿ô¡ó¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Î°ìÉôÊ¬¤Ç»î¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÀ¸¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÄê½»¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢È¾Ê¬¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÊë¤é¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡ÖÈ¾Ê¬¥Î¥Þ¥É¡×¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤Ë¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý
¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð¿È¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±Î½¤Ï¥¤¥ó¥É¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÅÔ»Ô¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤¬»É·ãÅª¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÌëÆ»¤â°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤â¡¢½»¤à¾ì½ê¤â¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤â¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ¶¤Î´¶³Ð¤¬Çö¤¤¡£ÂÚºßµö²Ä¤¬µö¤¹ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Í³¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡Ö¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Êlocation independent¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¸òÎ®²ñ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¡×Æ¯¤Êý¤È¿ÍÀ¸Àß·×
2¿Í¤ÎÏÃ¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«?
»ä¤Ïµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¡£²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤âÅÚÂæ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³è¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£½»¤à¾ì½ê¤â¡¢µ¯¾²»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â¡¢»Å»ö¤ä¿¦¾ì¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²ñ¼Ò°÷À¸³è¤¬25Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿»ä¼«¿È¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤¬À¸³è¤Î´ðÈ×¤À¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î»þ´Ö¤È¾ðÇ®¤ÎÂçÈ¾¤ò¤½¤³¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Æ¡¢¡ÊÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ËÆ¯¤¯»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¤É¤¦Æ¯¤¡¢¤É¤¦Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Çº£¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê´Ø¿´¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡×¤È¤ÎÈãÈ½
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸¤Êý¤Ë¤Ï¼«¸ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
²¤ÊÆ¤äÅì¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¡Ö¶¯¤¤¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×½ê»ý¼Ô¡¢¹â³ØÎò¼Ô¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¼Ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½é´üÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤¿¼Ô¤Î¡ÖÆÃ¸¢¡×¤À¡£À¤³¦¤Î³¹¡¹¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡×¤À¡½¡½¤È¡£
¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¡¢³Î¤«¤ÊÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤ò¤á¤¶¤¹¼ã¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÖAI³×Ì¿¡×¤âÇØ·Ê¤Ë¸ÛÍÑ¤ÎÎ®Æ°À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤³¤½¤¬¥ê¥¹¥¯¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤ÎÀ¸¤Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤«ÈÝ¤«¤ÏÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢21À¤µª¤ÎÆ¯¤Êý¡¢À¸¤Êý¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
Åìµþ¤Ç¥ß¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¤â¾ðÊó¼ý½¸¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¹ºê¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¼èºà¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»ä¤Ï2025Ç¯11·î¡¢Ä¹ºê¤ËÈô¤ó¤À¡£