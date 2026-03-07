「横綱だけじゃなく、全員が（優勝を）狙っているわけだからね。優勝したいのはみんな一緒。もちろん言い訳できない立場はわかっている。自分の相撲が取れたら結果はついてくる」

【密着取材】豊昇龍、稽古場の様子。一列になってすり足で土俵を回る“ムカデ稽古”に取り組む力士たちに厳しい視線を送る。ほか、おどける姿も

横綱に昇進して在位6場所。綱を締めてから一度も賜杯を抱いていない横綱・豊昇龍（26）に、「横綱で優勝をしたいか」と恐る恐る聞いてみると、そう言い切った。

2025年3月に新横綱として奉納土俵入りしてからは、ケガに泣いた1年間だった。先場所も冬巡業で痛めた左膝が悪化し、膝に溜まる水を毎日抜き続けた。それでも千秋楽の結びの一番で大の里を寄り切りで破った。

2場所遅れて昇進した大の里に対し、豊昇龍は「横綱同士だから意識はしている」「対戦すると楽しいというか、なぜか熱くなってしまう」と語ってきた。先場所の白星は、先輩横綱としての意地だった。

もうひとり立ちはだかるのは、春場所で「史上最速綱取り」がかかる大関・安青錦。過去に優勝決定戦を含めて5戦5敗と、豊昇龍は苦手としている。

「安青錦関は稽古場と本場所の相撲内容が全然違うらしいね。巡業でも稽古が実現せず、なかなか手の内を見せてくれないそうだ」（立浪親方）

大の里と安青錦について質問するも、「他の力士の話をしたくない」と険しい表情を見せた。あくまで相手を意識せず、特別なライバルは作らないのだという。豊昇龍は「対戦相手の研究はしない」と言い切り、"型がない力士"として名を挙げてきた。どのような体勢からでも力を発揮できる自らの強みについては、「（逆に）相手がオレのことを研究していると思うけどね」と笑顔を見せた。

一日一番、自分の相撲を取るだけ

横綱に昇進した当時、豊昇龍は「横綱相撲」についてこう語っていた。

「自分らしい横綱像を目指して頑張るしかない。誰かの真似をしてもそこで終わりじゃないですか。どんなにすごい横綱だった人のことも真似しないことを一番にして、新しい横綱像を作りたい」

改めて今、「横綱相撲」について問うと、「あるとは思うが、正直わからない。意識はしていない。一日一番、自分の相撲を取るだけ。結果はついてくると思う」と心境は変わらない。1年間での変化を聞くも「わからないなぁ。自分ではわからないよ。オレって変わった？」と付け人に聞き、首を横に振ると「変わってないって（笑）」とおどける。

しかし、稽古で豊昇龍の変化が見えた。

稽古場に姿を見せると、空気が一変。幕下以下の申し合いが始まると大きな声で檄を飛ばし、身振り手振りを交えて助言する。スリ傷を負った力士に歩み寄り、稽古を中断して治療をするよう促す。

稽古が終わると、厳しい表情が消え、豊昇龍の周りには若い力士が集まり談笑。場を引き締める横綱の風格と、変わらない気さくさのメリハリが豊昇龍の成長の証だった。

3月場所への意気込みを聞くと「昔から荒れる春場所という。番付上位の者にとっては不利な場所だからね」と苦笑い。2年目の横綱として勝負の年が始まる。

取材・文／鵜飼克郎 撮影／太田真三

※週刊ポスト2026年3月13日号