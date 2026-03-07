「本はだれかといっしょに読むもの」欧米圏で「課題図書なし」「強制的な討論なし」の読書会が増え続けている

大手調査会社のニールセンが「ソーシャル・リーディングの時代」と題して、英国における「読書体験の共有」のトレンドに触れていた（https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-age-of-social-reading/）。

ガーディアンはすでに2024年に英国におけるブッククラブのブームを記事にしていたが、「本はだれかといっしょに読むもの」という感覚があたりまえのものになりつつある。

増え続ける読書コミュニティ

「ソーシャル・リーディング」とは、本や読書体験を通じて他者と交流する活動全般を指す用語だ。むかしからある対面式の読書会から、デジタルプラットフォーム上での交流まで幅広く含まれる。

欧米ではかつて「Book Club」といえばリストの中から本をセレクトして選び、割引価格で買う通販ビジネスだったが、近年ではブッククラブといえば基本的には読書コミュニティを指す（ただ、インフルエンサーや専門家、書店員などが「選んだ本を毎月会員に届ける」形式は継承されていることもめずらしくない）。

ブッククラブで読書会が行われることもよくあるが、それに限らず食事しながら本について話すイベントやオンライン上でのさまざまな交流も行われている。

場所やツール、アクティビティは多様であり、とくに決まったスタイルはない。

ガーディアンの2024年の記事によれば、チケット販売サイトEventbriteにおけるブッククラブの掲載数は、2019年から2023年の間に350%も増加した。別のイベント情報サイトMeetupでは2023年1月から2024年1月の間に英国で開催されるすべてのイベントへの参加申込数は4％増加であったのに対し、ブッククラブへの参加申込数は14％増加した（https://www.theguardian.com/books/2024/feb/29/uk-in-the-midst-of-a-boom-in-book-clubs-as-gen-zs-hobbies-change）。

NBC NEWSによると、この流れはその後も続いている。

2024年はEventbriteにおけるブッククラブイベント全体で前年比31%増加、特にサイレント・ブック・クラブは2倍以上に増加し、ロマンス・ファンタジーのブッククラブは4倍増加した。そしてこうしたブッククラブイベントの8割以上が対面形式、つまりリアルで開催されている（https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/book-clubs-social-scenes-gen-z-millennials-rcna200328）。

「課題図書」「強制的な討論」なし

サイレント・ブッククラブ（Silent Book Club、SBC）とは、2012年にサンフランシスコで始まった「課題図書なし」「強制的な討論なし」を特徴とする読書コミュニティだ。

「全員が同じ本を読み、感想を語り合う」形式の読書会とはちがって、参加者が自分の好きな本を持ち寄って集まり、しずかに読む。

サイレント・ブッククラブは2019年にアメリカの公共ラジオ放送NPRで取り上げられて知名度が上昇し、2023年にはBookTokやBookstagramといった「本×バイラル」の流行の後押しを受けて実施数がさらに増えた。2025年時点で世界61カ国に2000以上の支部が確認され、毎月100万人以上が参加しているとみられる。

ロマンス・ファンタジーのブッククラブが増えているのは英語圏を中心にレベッカ・ヤロスの『フォース・ウィング』シリーズをはじめこのジャンル自体が大流行しているからだ。

募集はオンラインで行われても、開催はリアルのものが多い、というのがおもしろい。

オンラインだけでもつながりは感じられるが、しかし、時間と空間と趣味・好みを共有できるほうが、より強い刺激や満足が得られるのだろう。

ひとびとはオンラインへの常時接続状態から離れて読書に集中し、人間同士が交流する時間をオンラインで探している。

デジタルで知ってリアル書店に買いに行く

ただし、デジタルを含むソーシャルリーディングが低調なわけではない。

ニールセンによる2025年3月までの英国の書籍市場データによると、動画共有サイトを通じて知って買った書籍の75%は13歳から34歳によるものであり、友人・家族からの推薦や読書グループといったほかのソーシャルなきっかけからも、この世代が少なくとも購買量の半数を占めている。

13歳から24歳の世代では、「本について対面で議論する」よりも「書籍についての動画の視聴」が本関連の主な活動となっている。対照的に、55歳以上の層は依然として対面での議論を行う傾向にある。

また、オーストラリア市場では18歳から24歳（いわゆるZ世代）が「実店舗で購入する」ことを強く好む傾向があり、25歳から34歳（年長のZ世代およびミレニアル世代）は、オンライン購入と実店舗購入を使い分けている。

つまりTikTokなどのデジタルプラットフォームで本を見つけて気になると地元の書店に足を運び、実物を手に取って購入する。ここでもO2O（Online to Offline）の行動が起こっている。

これはBookTokでは本の紹介だけでなく書店の紹介動画、本屋へ行って本を買うことをイベントのように演出する動画も流行していることの影響だろう。

自分が好きなインフルエンサーのような行動をリアルでしたいし、記念に写真や動画を撮りたいのだ。

オンラインショッピングでは普通はそういうイベント性は薄く、記録に残してもあまりおもしろみがない。

ブッククラブを使ったビジネス

ブッククラブを使ったビジネスもさかんになっている。

たとえば女優で映画プロデューサーのリース・ウィザースプーンが設立した「Reese's Book Club（RBC）」（https://reesesbookclub.com/）は書籍をえらんでコミュニティで話題を起こし、その作品を映画やドラマの原作として開発する。

RBC自体は会員費を徴収しないが、えらんだ作品の映像化権取得や製作を通じて収益化をねらう。

たとえばウィザースプーンが製作・主演したものでは『ザリガニの鳴くところ』などが選書→映像化に成功した事例だ。

ほかにも著名な芸能人、ミュージシャンなどが運営しているブッククラブがいくつもある。

自分の価値観や思想、メッセージを伝える手段として本が有効だからだろう。

もっとわかりやすいところでは月額サブスクリプションモデルのサービスがある。

アメリカの読書アプリFableは、月額5.99ドル（または年額49.99ドル）のプレミアムプランによって著名なBookTokkerなどが主催するブッククラブに参加できる機能や、アプリ内で電子書籍を購入して注釈を共有しながら読む「ソーシャル・リーディング」機能を備えている。

また、やはりアメリカのBookclubs.comはブッククラブの運営（会員管理や日程調整）を支援するツールや、ブッククラブ運営者が会員から参加費や寄付を集めるための決済インフラも提供している。これによってインフルエンサーやクラブの主催者が月額会費や一回限りの参加費などを設定でき、収益化もできる。

月額制のブックボックス・サービスもある。

届いた箱のなかに新刊の書籍といっしょに包装されたギフトがいくつか入っており、「本の〇〇ページに来たら開けてください」という指示が付いている。読者が物語の特定のシーンに到達したときにアイテムを開封すると、その場面に関連するものだった――というようなしくみだ。これによって読書への没入感を高め、テンションを上げる。遊び心のある試みだ。

対して日本では、有料のブッククラブに参加する習慣どころか、「読書会」以外のスタイルも採用しているブッククラブ自体がまだまだそこまでメジャーではないだろう。

「日本人はXとかの投稿で本についてやりとりするので満足しているから」という意見もあるかもしれない。しかしソーシャルメディアへの投稿をリスクだと考え、素直な感想が言えないと思っているひとたちも少なくない。

オープンなオンラインプラットフォームでできることが広がるほど、安心して話せるリアルの場、クローズドな場、イベント的な体験、実空間にあるモノの価値も発見される――しかしそこに至る道はオンラインから。これが「ソーシャルリーディングの時代」である。

