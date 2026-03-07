ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手と、WBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人選手が5月2日(土)に対戦することが6日、正式に発表されました。

夢の日本人対決を前に、観戦チケットが3月6日(金)午後6時より、先行販売されます。

8つの座席に分けられたチケットの最高額は、アリーナSRS席の33万円。そのほか、アリーナRS席22万円、アリーナSS席16万5千円、一番安い2階指定席で1万千円など、特別な試合にふさわしい値段設定となりました。

あわせて、Lemino独占のライブ配信チケットPPVは、3月18日(水)正午より販売が決定。決戦の前日5月1日(金)に行われる試合前日計量もイベント化され、一般公開される予定です。

また、セミファイナルでは前WBO世界バンタム級王者・武居由樹選手対WBAアジア・スーパーバンタム級王者＆WBA世界同級15位ワン・デカン選手(中国)。第5試合ではWBC世界バンタム級王者・井上拓真選手対世界4階級制覇王者・井岡一翔選手の試合も行われます。

▽対戦カード

・井上尚弥‐中谷潤人

・武居由樹‐ワン・デカン

・井上拓真‐井岡一翔

・田中空‐佐々木尽

・阿部麗也‐下町俊貴

・ユン・ドクノ‐森脇唯人

・富岡浩介‐田中将吾