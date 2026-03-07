右に飛ぶミスを抑えてくれる！飛距離を伸ばしたいならこのドライバー

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【プロギア】CRYSTAL egg ドライバー

見た目も落ち着き感があって◎

プロギアのレディスモデル「クリスタルエッグ」のドライバーを打ってみたぞ！じつはこれ、のべ200人の女性ゴルファーの声と試打テストの結果を集約し、とことん女性ゴルファーに寄り添って開発されたクラブだそうで、ずっと気になっていたんです。

いざ手にして構えてみると、ドローボールが打てそうなトゥ側でのヒットとアドレスをイメージさせるデザインと形状で「なんか強い球が打てそうな気がする」と思える。打ってみるとボールのつかまりがよく、あきらかにいつもより飛んでいる。

私もそうですが、女性に多い“フェースが開いて右に飛ぶ”という飛距離の出ないミスショットを抑えてくれる設計らしく、やさしくドローボールが打てます。このドライバーを相棒にしたら、もう飛ばないという気がしなくなりますよ。

SPEC

● ヘッド体積／450cc

● ロフト角／12.5、13.5度

● 長さ／44.5インチ（フレックスA）

● 重量／265g（フレックスA）

● シャフト（フレックス）／クリスタルシャフト（L、A）

● 価格／9万3500円

須能八子 ベストスコア99

タイの軽井沢と呼ばれるカオヤイに行ってきた。気候も景色も最高。アップダウンに加え、池やバンカーもたっぷりで、メンタルが鍛えられた。そのおかげか、最終日のバンコクでベストスコア更新。今では「池？まったく動じないぜ」といえるくらいのメンタルに成長した。

●問い合わせ／プロギア

0120-81-5600