中村倫也、妻・水卜麻美の“可愛い一面”を明かす
俳優の中村倫也が、3月6日放送のトーク番組『A-Studio＋』に出演した。MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔がとのトークの中で妻・水卜麻美との私生活について語った。
【写真】妻との私生活を語った中村倫也
料理好きとして知られる中村は、23年に結婚した水卜との家庭での様子にも言及。結婚について「胃袋を掴んだ」と冗談めかして語りつつ、妻の食事にまつわる微笑ましいエピソードを披露。
中村は「まだ世間にバレてないスゴさがある」と切り出し、「食事をしていて、お皿からご飯がなくなっていくだけで寂しそうな顔がする。本当に食べ物が好きなんだなって（笑）」と、水卜の可愛らしい一面を明かした。
【写真】妻との私生活を語った中村倫也
料理好きとして知られる中村は、23年に結婚した水卜との家庭での様子にも言及。結婚について「胃袋を掴んだ」と冗談めかして語りつつ、妻の食事にまつわる微笑ましいエピソードを披露。
中村は「まだ世間にバレてないスゴさがある」と切り出し、「食事をしていて、お皿からご飯がなくなっていくだけで寂しそうな顔がする。本当に食べ物が好きなんだなって（笑）」と、水卜の可愛らしい一面を明かした。