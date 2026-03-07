29歳・現役セクシー女優、第1子男児出産を報告「元気な3408gの男の子」 シングルマザーとして仕事継続へ【報告全文】
セクシー女優の永井マリア（29）が6日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児を出産したことを報告した。
【写真あり】「元気な3408gの男の子」29歳・現役セクシー女優、第1子男児出産の報告全文＆妊娠中の驚きのボディ
永井は、人差し指を握る赤ちゃんの写真とともに「ご報告。ようやく出産を終えました 母子共に無事です 元気な3408gの男の子です」と報告。「前駆陣痛が早朝4:30に始まり、刻々と時間がすぎ、次第に陣痛感覚が短くなり、丸一日たったときにようやく子宮口全開で、早朝6:15に 誕生しました」と経緯をつづった。
「初めて見た我が子は、本当の本当に可愛い。。。出産時の痛みなんか吹き飛ぶくらい可愛くて愛しいです これからの（赤ちゃんの絵文字）の成長がすごく楽しみです」とし、「出産を応援してくださったファンの皆様に愛を込めて いつもありがとうございます」と感謝した。
永井は、1996年12月18日生まれ。19年にデビューし、115センチ・Kカップのグラマラスボディで人気に。また、SNSの総フォロワー200万人を超えるインフルエンサーとしても活躍している。昨年12月に自身のYouTubeチャンネルに「【ご報告】私の妊娠について事実をお話しします」という動画を投稿。父親については「日本の一般人」とし、「その人とは結婚をしない未来を選択はしました」と語っている。
また同動画では「今の仕事を続けていきたいという思いがあるので、女優さんで妊娠したらそれを気にお仕事を引退するっていう人すごく多いんですけど、でも私は『続ける』って言って世に発表してるので」と仕事継続を発表。「『大変そうだけど頑張ってね』みたいなコメントがすごく多くてすごく励みになります。これからもできるだけ仕事が好きなので続けていきたいなって思ってます」と話している。
■日本語での報告全文
ご報告。
ようやく出産を終えました 母子共に無事です
元気な3408gの男の子です
初めての出産で普通分娩で、ドキドキと不安は、ありましたが、（赤ちゃんの絵文字）に会いたい気持ちで頑張れました
私が妊娠糖尿病だったので、誘発剤を使った分娩になりそうでしたが、子宮口が全く開かなかったので、計画入院が延期に。。。いつ産まれるのかな？とソワソワしているときに、自然に陣痛がきました
前駆陣痛が早朝4:30に始まり、刻々と時間がすぎ、次第に陣痛感覚が短くなり、丸一日たったときにようやく子宮口全開で、早朝6:15に（赤ちゃんの絵文字）誕生しました
初めて見た我が子は、本当の本当に可愛い。。。
出産時の痛みなんか吹き飛ぶくらい可愛くて愛しいです
これからの（赤ちゃんの絵文字）の成長がすごく楽しみです
出産を応援してくださったファンの皆様に愛を込めて
いつもありがとうございます
