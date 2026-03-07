3月7日放送「with MUSIC」堂本剛が初登場 カラオケでよく歌う同年代の国民的バンドとは？
【モデルプレス＝2026/03/07】3月7日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。
【写真】二宮和也、堂本剛にキス寸前
【Not Sponsored 記事】
◆堂本剛「with MUSIC」初登場
シンガーソングライター堂本剛（.ENDRECHERI.／DOMOTO）が「with MUSIC」に初登場。2002年にシンガーソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表に。番組MCの有働由美子・松下洸平と共に振り返る。『.ENDRECHERI.』の名前の由来は？名前に込めた想いを語る。さらにカラオケでもよく歌うという、同年代の国民的バンドとは？スタジオでは「ソメイヨシノ」と「MYND」の2曲豪華ライブを披露する。
◆≠ME・MONSTA X・YUTAも登場
先日結成7周年を迎え、記念ライブではおよそ3万人を熱狂の渦に巻き込んだ指原莉乃プロデュースアイドル≠MEが「with MUSIC」初登場。最新曲「排他的ファイター」を披露する。
昨年デビュー10周年を迎え、現在、日本を含む20都市以上を巡る4回目のワールドツアーまっただ中のMONSTA X が「with MUSIC」初登場。ビルボードアルバムチャート上位にもランクインし海外でも話題の「Do What I Want」を披露する。
東方神起、少女時代を擁するSMエンタテインメントに所属し、NCTメンバーとして活躍するインスタグラムフォロワー数日本人男性アーティスト1位のYUTAが登場。最新曲「EMBER」を披露する。（modelpress編集部）
