「年だから」で済ませないで！要介護の一歩手前「フレイル」とは！？【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

健康と要介護の間の「フレイル」が深刻

年齢を重ねるにつれて、「疲れやすくなった」「外に出るのがおっくうになった」「食事の量が減った」と感じることはありませんか。こうした変化は、多くの人に起こる自然なものですが、積み重なるとフレイルと呼ばれる状態につながります。

フレイルとは、加齢や生活習慣に伴って心身の活力が低下し、健康と要介護の間にある虚弱の状態のこと。大きな病気やけががなくても、体力や気力が少しずつ衰え、日常生活が以前よりつらく感じられるようになります。フレイルの状態が進行すると要支援・要介護の状態になってしまいます。

フレイルの特徴は、一つの原因だけで起こるものではないという点です。その原因は、3つに分類されます。１つ目が筋力や内臓機能が衰える「身体的フレイル」、２つ目が意欲の低下や物忘れなどが目立つ「精神的・心理的フレイル」、３つ目が人との関わりが減っていく「社会的フレイル」。これらが互いに影響し合いながら、少しずつ進行していきます。

フレイルは高齢者特有のものと思われがちですが、栄養不足や運動不足があれば、若い人でも起こり得る状態です。しかし高齢になると、若いころに比べて活動量が減り、外出や人との交流の機会が少なくなるため、心身の機能が低下するという悪循環に陥りやすくなります。厚生労働省の調査では、75歳を超えたころからフレイルの状態が進行する人が増え、それに伴って要介護となる人の割合が急激に高まることが示されています。

早い段階でフレイル状態であることに気づき、適切に対策をすれば、改善や予防が可能です。対策の基本は、食生活（栄養）の見直し、継続しやすい運動（身体活動）、人とのつながりを保つ（社会参加する）こと。なかでも、体を支える土台となる栄養状態は、つい後回しにされてしまいがちな重要ポイントです。

「年だから仕方がない」と思って放置してしまうと、フレイルは次の段階である要支援・要介護の状態へと進んでしまいます。体の中で何が起きているのかを正しく知ることが、健康寿命を保つための第一歩。まずは書籍59ページの「フレイルチェック」でいまの状態をチェックしてみてください。

低栄養状態傾向にある65歳以上の高齢者の割合

令和5年の「国民健康・栄養調査」によると、65歳以上の高齢者のうち、低栄養状態傾向にある人の割合は、男性で12.2%、女性で22.4%。年齢が進むにつれてもっと高まる傾向にあります。

あなたは大丈夫？「フレイルチェック」

あなたがフレイル状態かどうかをチェックしてみましょう。

□ 健康状態があまりよくない・よくないと感じることがある

□ 毎日の生活に不満がある

□ 1日3食食べていない（または食べられないことが増えた）

□ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった

□ お茶や汁物でむせることがある

□ この半年間で2～3kg以上の体重の減少がある

□ 以前に比べて歩く速度が落ちたと感じる

□ この1年間に転んだことがある

□ 週1回以上の運動をしていない（ウォーキング、ストレッチなど）

□ 周りの人から「いつも同じことを聞く」など物忘れがあるといわれる

□ 今日の日付や5分前のことが思い出せないときがある

□ 外出が週に1回以下

□ 普段、家族や友人との付き合いはあまりない

チェックの数が多いほどフレイル状態の可能性が高いです。

定期的にチェックして、自分の状態を確認してみてください。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳