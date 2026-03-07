二十四節気の第3節にあたる「啓蟄（けいちつ）」は、春の訪れとともに、冬眠していた生き物たちが活動を開始する季節のこと。啓蟄が過ぎると、春野菜の味わいがぐっと豊かになります。今回はそんな旬の＜strong＞春野菜＜/strong＞を使った【人気レシピランキングTOP3】をご紹介します。どれも簡単・おいしい・毎日の献立にぴったりですよ！■【人気レシピNo.1】たけのこご飯〜木の芽香る春の炊き込みご飯〜







【材料】（2人分）



お米 1.5合

水煮タケノコ 1/2本

だし汁 適量

木の芽 適量

<調味料>

酒 大さじ 1.5

みりん 大さじ 1/2

薄口しょうゆ 大さじ 1/2

塩 小さじ 1/4



【下準備】



1、お米は炊く30分前に洗い、ザルに上げる。



2、水煮タケノコは、食べやすい大きさの縦薄切りにする。







【作り方】



1、炊飯器にお米、＜調味料＞の材料を入れ、通常の分量までだし汁を注ぎ入れる。さらに水煮タケノコを加え、普通に炊く。







2、炊き上がったら10分蒸らし、しゃもじで全体に混ぜて器によそう。







3、木の芽を手の平にのせ、手と手の間に空間を作りながらポンと叩き(空気で叩くような感じで)、ふわっと香りを出して(2)にのせる。







【このレシピのポイント・コツ】



お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。



【No.2】簡単ジューシー！定番アスパラベーコン巻き







【材料】（2人分）



グリーンアスパラガス 3~4本

ベーコン 4枚

コショウ 少々

サラダ油 小さじ 1



【下準備】



1、グリーンアスパラは根元のかたい部分1〜2cmを切り落とし、長さを3〜4等分に切る。



グリーンアスパラの長さによって違うので、食べやすい大きさに切りましょう。







【作り方】



1、分量外の塩少々を入れた熱湯でグリーンアスパラをゆで、ザルに上げて水気をきり、粗熱を取る。







2、広げたベーコンの手前に(1)を3〜4本ずつ並べ、手前から巻く。巻き終わりはつま楊枝で留める。4つ作る。







3、フライパンにサラダ油を入れ、中火にかける。(2)を入れて、ベーコンに焼き色がつくまで、転がしながら焼き、仕上げにコショウを振り、器に盛る。







【No.3】ソラ豆入りポテトサラダ







【材料】（2人分）



ジャガイモ(男爵) 2個

ソラ豆(サヤ付き) 7~8本

塩 少々

マヨネーズ 大さじ 2~3

玉ネギ 1/8個

塩 少々

レタス 2枚

塩 適量



【下準備】



1、ジャガイモは水洗いし、1個ずつラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに2〜3分加熱する。キッチンペーパーで包み、温かいうちに皮をむく。



竹串がスッと通るまで加熱してください。







2、ソラ豆はサヤから豆を取り出し、皮に少し切り込みを入れる。塩ゆでしてザルに上げ、薄皮をむく。







3、玉ネギはみじん切りにして塩少々をもみ込み、キッチンペーパーで水気を拭き取る。







4、レタスは水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取り、ひとくち大に切る。







【作り方】



1、ジャガイモはマッシャーでつぶしてマヨネーズ、ソラ豆、玉ネギを加えて混ぜ合わせ、レタスをのせた器に盛り、お好みで塩を振る。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



筍のシャキッとした食感と豊かな風味がたまらない、定番の炊き込みご飯です。だしと調味料のうま味がご飯一粒一粒に染みて、ほっこり心まで満たしてくれます。炊飯器に材料を入れるだけの手軽さも忙しい日のお助けレシピ。香り立つ木の芽が春の息吹を感じさせてくれます。■【2位以降も絶品ぞろい】啓蟄の春野菜の人気レシピアスパラをベーコンで巻いて焼くだけの、シンプルなのに旨味たっぷりなひと品。ベーコンの塩気とアスパラの甘みが絶妙で、お弁当のおかずやおつまみにもぴったりです。調理時間20分程度で時短にも◎です。春のソラ豆を加えた彩り豊かなポテトサラダです。ほっくりとしたじゃがいもにふんわり甘いソラ豆が加わり、食卓がぱっと明るくなります。マヨネーズで和えるだけの手軽さで、副菜にもお弁当にも使える万能おかずです。■シーン別に楽しむ啓蟄の春野菜レシピまずは「たけのこご飯」で春のごちそう気分を味わいましょう。主食としてしっかり満足感があり、家族の笑顔が広がります。副菜の「アスパラベーコン巻き」はお弁当やホームパーティーの一皿におすすめ。爽やかな「ソラ豆入りポテトサラダ」は、普段の食卓にも彩りを添えてくれます。これらは作り置きもできるので、忙しい日の強い味方にもなりますよ。旬の春野菜を上手に取り入れて、毎日の献立をもっと楽しくしてくださいね。(E・レシピ編集部)