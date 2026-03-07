日本で30年以上前から議論されている「選択的夫婦別姓」制度。なぜ日本では導入が進まないのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、ハーバード大学の医学部准教授・内田舞氏は「明らかに必要」だと主張し、「旧姓の単記」案に苦言を呈した。

これまで「選択的夫婦別姓」などが議論されてきた、結婚した後の“名字問題”。現在、高市総理は「旧姓の単記」案を進めているが、「厳格な本人確認書類には、戸籍上の氏と旧氏の併記を求める検討は必要」などと主張。SNS上では「（旧姓の単記は）証明書の意味がなくなる」「旧姓で口座開設やクレジットカード発行ができるのか」など混乱の声が広がっている。

アメリカ在住で自身は夫婦別姓だという内田氏は、高市総理の「単記案」について以下のように指摘する。

「本来は自分の氏名を法的にも事務的にもそのまま使える制度であるべきだと思うので、明らかに必要なのは選択的夫婦別姓だと思う。しかし『旧姓単記でも良い』や『限定的あるいは旧姓併記ができれば十分では』というような議論が起こるのは、選択的夫婦別姓を望んでいる人たちの不便を少しだけ減らして黙らせたいというような、まるで歩み寄っているかのように見せながら、実際は本来必要な制度の議論を先送りしているようなところがあるのではないか。論点をずらしているような印象を受けてしまう」（内田舞氏、以下同）

アメリカ以外にもイギリスやドイツ、ロシアでも同姓・別姓の選択が可能で、カナダや韓国、中国、フランスでは別姓が原則となっている。結婚後に「夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない」のは日本だけという状況だ。

内田氏は、アメリカでは1855年に夫婦別姓を実践し、夫の姓を名乗らなかった女性がいることを紹介し、「1900年代じゃないですよ、1855年。黒船が日本にやってきた2年後、そんな時代から夫婦別姓が存在していた。（日本の状況は）もう何年経っているんだろうと」

なぜ日本では導入が進まない？政治部記者が解説

長年議論されている「選択的夫婦別姓」。実は1996年に成立直前まで進んだが、土壇場で自民党内の話し合いにより、事実上立ち消えとなった。なぜ日本では導入が進まないのだろうか。テレビ朝日 政治部の大石真依子記者は、次のように解説する。

「ここ数十年を振り返ると自民党政権の時期が長く、去年の10月に維新との間で結んだ連立合意書の中にも戸籍制度の維持を掲げており、そこをやはり守りたい。さらに、かねてより選択的夫婦別姓の導入に慎重な高市さんが総理になり、内閣支持率も高く、国民の支持を得ている状況なので、選択的夫婦別姓の導入に向けた機運が高まることはしばらくないという現状」（大石真依子記者、以下同）

しかし大石記者は「議論の種は残しておくべき」だと語る。

「自民党の中にも少数派ではあるが、選択的夫婦別姓の推進派の議員がいる。ある自民党のベテラン議員は、旧姓の単記・併記いずれにせよそれ自体がゴールではなく、将来的な選択的夫婦別姓の実現のための1つの過程であるべきだと話していた。旧姓の拡大と選択的夫婦別姓を望んでいる人たちからすればアイデンティティーが失われるという問題もありで、別姓が良いと言っている人たちもいて、すべての問題が旧姓利用の拡大したところで解消はされない。したがって議論は今後もしていくべきだと個人的には思うが、今の国会の勢力図を見ている限り、与党が今これだけ大きい状況で、機運が高まる状況にはないのが現実だと思う」

（『わたしとニュース』より）