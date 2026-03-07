中島健人、23時半までドラマ撮影→翌朝5時迎えも「全然つらくなかった」 “親友”重岡大毅＆岩本照が理由？
歌手で俳優の中島健人、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照が、6日放送のテレビ朝日系『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ！』に出演。中島が多忙なスケジュールを明かした。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
3人は日光のそば屋でそば堪能。多忙の中、久しぶりに集まることになったこの機会を喜び、中島は「きょう朝5時迎えとかだったじゃん。きのう23時半くらいまでドラマ撮ってた。みんなそれぞれ仕事じゃん。でも『あした5時』って言われても、全然苦しくなかった」と明かした。これに重岡は「おれらに会えるからってこと？うれしいやん」と声を弾ませ、岩本は「アイドルかよ、いいんだよ俺らにまでアイドルしなくて」とにっこり。
また中島は「3人でこの番組をやっている証としてこの間ライブでやった曲も書いたもん」として、スマートフォンから中島作詞作曲のけんしげひー「スリーマンセル」を流し、そば屋の店主もいる中、3人で耳を傾けた。
さらにロケ移動中の車内では、デビュー時代から仲を深め親友になった理由について、岩本が「運命（さだめ）かな」と真面目な表情で一言。重岡は「その運命とやらをきいてるんです」とツッコみ、笑いあった3人。岩本は「出会っちゃっただけだよ。アイドルの中にある人間味が好きだなって思った」と続け、中島も「本能的に仲いいから」と自信たっぷりに語っていた。
同じ事務所内で仲良し3人組として知られる“けんしげひー”こと中島、重岡、岩本。本番組は、そんな3人が日本全国を巡り、“ミッションをクリアしながら”観光大使を目指し、街の魅力を学んでいく地方創生バラエティ。
