借金で数値をカサ増しする「危険な会社」の見抜き方

大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。元手300万円を2年で10倍の3000万円に増やした。さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、しっかりとリスク管理をしながらわずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投資への資金追加はまったくのゼロ。それでも現在までに、資産3億円超に増やしている。さらに資産を拡大中だ。ズブの素人でも一つずつ階段をのぼりながら、比較的短期間でお金の不安を解消する投資法を初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』で徹底指南！

神様バフェットが見抜く「本当の稼ぐ力」

「ROE（自己資本利益率）」は「投資の神様」とも呼ばれる米著名投資家ウォーレン・バフェット氏も重視していますが、企業が投資した資本に対してどれだけの利益を上げているかを表す指標です。

「自分たちの財布」だけで、どれだけ増やせたか

計算式としては、「当期純利益 ÷ 自己資本 × 100」で表されます。ここにある「自己資本」というのは、返済する必要がない会社の資産（純資産）のこと。つまりROEは、自分たちのお金をどれだけ効率的に活用できているかを表しています。

優良企業の証、「ROE10％」の黄金ライン

たとえば、当期純利益が1億円、自己資本が10億円であれば、「1億円 ÷ 10 億円 × 100」でROE10％。数値が高いほど、効率よく利益を生み出せていることになりますが、ROE10％以上であれば優良企業とされるケースが多いです。

