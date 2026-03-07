プロ・リーグ 25/26の第28節 ラ・ルビエールとアントワープの試合が、3月7日04:45にEasi Arenaにて行われた。

ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、アントワープが選手交代を行う。ユセフ・アンダウイ（MF）からジェラール・ファンデプラス（MF）に交代した。

63分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ダリオ・ベナビデス（DF）、マジード・アシメル（MF）に代わりノラン・ジロ（DF）、ジョエル・イト（MF）がピッチに入る。

64分、アントワープが選手交代を行う。セム・ルンデール（DF）からSchelfhout Luca（DF）に交代した。

76分、アントワープは同時に3人を交代。クリストファー・スコット（MF）、ギュラノ・ケルク（FW）、ギュラノ・ケルク（FW）に代わりイサーク・ババディ（MF）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ザンダー・ディエルクス（MF）がピッチに入る。

77分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。サミュエル・グレット（MF）、ジェリー・アフリイェ（FW）に代わりオーウェン・メイズ（MF）、ナション・ヌシンギ（MF）がピッチに入る。

88分にアントワープのザンダー・ディエルクス（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-03-07 06:50:40 更新